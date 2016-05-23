Kendi fotoğraflarınızı paylaşmak, arkadaşlarınızla haberleşmek, karşılıklı beğeni yapmak veya takipleşmek dışında, sosyal medyanın çok farklı amaçları da var. En azından bir şeyler öğrenmek için, güvenilir kaynaklara da kolayca ulaşabilirsiniz.
Uzun süredir Instagram üzerinden bilimsel içerikler üretip paylaşan IfYouHigh ekibi, özellikle video içerikleri ile dikkatleri üzerine topluyor. Sizin için o videolardan en ilginç ve bilgilendirici olanlarını derledik.
Havadan 5 kat daha ağır olan sülfür heksaflorür ile mum söndürmek:
Yüzdüğü yöne doğru akvaryumunu sürme avantajına sahip japon balığı:
Sensörlerin gücü adına!
Akışkan manyetik sıvı (Ferrofluid), bir civata ile buluşunca:
Katı alüminyum ve civayı bir araya getiriseniz ne olur?
Ne kadar örneğini görürsek görelim sıkılmayacağımız, kaynar su ve dondurucu havanın etkileşimi:
Non-Newton (Newton karşıtı) olarak da bilinen sıra dışı "dilatant" akışkanlar:
Nasıl yapıldıklarını araştırmak da size kalsın :)