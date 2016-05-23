Sosyal medyanın zararlı ya da zararsız olduğuna yönelik tartışmalar sürerken, bazı insanlar çoktan tartışmayı bırakıp işe koyulmayı tercih etmişler. Bugüne bugün tam 3 milyon takipçisi bulunan, bilimsel paylaşımları bağımlılık yaratan IfYouHigh’ın Instagram profilinden sizin için bilime doyacağınız bir seçki hazırladık.

Kendi fotoğraflarınızı paylaşmak, arkadaşlarınızla haberleşmek, karşılıklı beğeni yapmak veya takipleşmek dışında, sosyal medyanın çok farklı amaçları da var. En azından bir şeyler öğrenmek için, güvenilir kaynaklara da kolayca ulaşabilirsiniz.

Uzun süredir Instagram üzerinden bilimsel içerikler üretip paylaşan IfYouHigh ekibi, özellikle video içerikleri ile dikkatleri üzerine topluyor. Sizin için o videolardan en ilginç ve bilgilendirici olanlarını derledik.

Havadan 5 kat daha ağır olan sülfür heksaflorür ile mum söndürmek:

Yüzdüğü yöne doğru akvaryumunu sürme avantajına sahip japon balığı:

Sensörlerin gücü adına!

Akışkan manyetik sıvı (Ferrofluid), bir civata ile buluşunca:

Katı alüminyum ve civayı bir araya getiriseniz ne olur?

Ne kadar örneğini görürsek görelim sıkılmayacağımız, kaynar su ve dondurucu havanın etkileşimi:

Non-Newton (Newton karşıtı) olarak da bilinen sıra dışı "dilatant" akışkanlar:

Nasıl yapıldıklarını araştırmak da size kalsın :)

Fizik kuralları, bazen beklentilerinizi karşılamamak üzerine programlanmışlardır:

Bir açık hava laboratuvarındaki 360 derecelik yapay dalga üretme makinesi:

Aerojel tozu ile kaplanmış yüzeye dökülen suyun fizikte "hidrofobik" olarak geçen etkileşimi:

Son olarak, doğanın en harika canlılarından birisi olan kambur balina ile bitirelim: