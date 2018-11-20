Yeni CEO'su Adam Mosseri'nin gelişiyle olumlu yönde ivme kazanan Instagram, sahte takipçilerin ve beğenilerin önüne geçecek.

Instagram, bir süredir platformun daha ilgi çekici, güvenli ve nezih bir yer olması için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak, üçüncü parti uygulamalarla sahte takipçi ve beğeni yapan Instagram hesaplarına ciddi yaptırım uygulanacağı ortaya çıktı.

Instagram, bunun için makine öğreniminden faydalanacak. Usülsüz bir biçimde kendisine takipçi ekleyen ve beğeni aldıran hesaplar, yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi önce uyarılacak ve şifresini değiştirmesi istenecek. Eğer kullanıcı bu tip uygulamalardan faydalanarak hesabını şişirmeye devam ederse, hesabın kapatılmasına kadar varan yaptırımlar uygulanacak.

Instagram yönetimi, resmi blog sayfası aracılığı ile duyurduğu bu yeni dönemle ilgili şunları söyledi:

"Bu tip sahte hesaplar ve beğeniler, topluluk için oldukça kötü bir davranış olarak görülecek. İnorganik beğeniler, takipçiler ve yorumlar topluluk kurallarımızı ve üyelik sözleşmesini ihlal etmektedir. Bugün gelen güncelleme, Instagram'ın enerjik ve insanların doğal bir ortamda paylaşım yapabilmesi için önem taşıyor."