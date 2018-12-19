Instagram bir fotoğraf blogundan bir sosyal ağa dönüşme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Bu yolda attıkları yeni adımlarını da açıkladılar.

Sosyal medyada bütün siteler birbirinin kullanıcılarını çekmeye çalışıyor. Bu yüzden de fark yakalayabilmek, bir niş bulabilmek adına pek çok girişimde bulunuyorlar. Fotoğraf blogu olarak başladığı hayatını oldukça aktif bir sosyal ağ olarak devam ettiren Instagram’ın dönüşümü, yeni duyurulan özelliklerle devam ediyor.

Bu özelliklerden birisi, soru işareti çıkartması. Bu çıkartma sayesinde hikayenizde müzik tavsiyesi isteyebiliyorsunuz. Takip ettiğiniz kişilerle beraber canlı yayın yapma şansınız da var. Ayrıca yeni geri sayım çıkartmaları ile etkinliklere ya da duyurulara geri sayım yapmanız mümkün.

Instagram’ın yeni özelliklerinde müzik önemli yer tutuyor. Arkadaşlarınızın hikayesinde yer alan soru işaretine bastığınız zaman, kütüphanedeki müzikleri kullanarak arkadaşlarınıza cevap verebilir, müzikle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca kamera da şarkıların ritmine ve sesine göre tepki verecek özelliklere sahip.

Bu soru işaretini, bir ifluencer’e yayında oldukları sırada soru sormak için de kullanmak mümkün. Bu özelliği kullanmak için birisinin hikayesindeki soru işaretine basıp, canlı yayına geçtiklerinde cevaplamaları için soru sorabiliyorsunuz.

Instagram’ın Questions (Sorular) özelliği iOS ve Android için bugünden itibaren yayına giriyor. Fotoğraf ve video paylaşma özelliği ilk aşamada yalnızca iOS kullanıcısı yayıncılar için aktif olacak olsa da hem Android hem de iOS kullanıcısı seyirciler bu paylaşımları görebilecek. Müzik özelliği de Instagram Müzik özelliğinin kullanılabildiği her yerde kullanıma açılacak.