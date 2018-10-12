Instagram, yeni dönemde gönderiler arasında sadece kaydırarak değil tıklama yaparak da gezinmemizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Hepimiz hayatımızda bir kere de olsa yaşamışızdır: Gizli gizli 'stalkladığımız' birinin fotoğrafını bir anda beğeniveririz. Cem Yılmaz'ın da dediği gibi; sonra o beğeniyi havada tutasınız gelir ama karşıdakine o bildirim çoktan gitmiştir.

Instagram'ın göreve hızlı başlayan CEO'su Adam Mosseri, yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bir süre sonra, gönderiler arasında sadece kaydırarak değil; tıpkı hikayelerde olduğu gibi gönderilerin yanlarına tıklayarak da gezinti yapabileceksiniz.

Yukarıdaki görsel, gelecek olan özellikle ilgili size bir ipucu verecektir. Suprateek Bose isimli Instagram kullanıcısının kaydettiği bu ekran görüntüsü, gelecekte Instagram'da çok daha hızlı gezinti yapabileceğimize işaret ediyor. Elbette çift tıklamamaya dikkat etmeye devam ederek; nitekim artık her şey eskisinden daha hassas olacak. :)