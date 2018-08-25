Adım adım Facebook'un kullanıcı sayısına yaklaşan Instagram, IG TV'nin ardından şimdide üniversite topluluklarına yönelik yeni özelliklerle geliyor. Bu yeni özelliklerle, oluşturulan topluluk gruplarına öğrencilerin katılımını ve organizasyonunu sağlayacak.

Instagram, öğrenci kullanıcılarını üniversite topluluğu tarafından gruplandırmayı planladığı yeni bir özelliği test ediyor. Test aşamasındaki yeni özellikle birlikte okul tarafından oluşturulan üniversite topluluklarının oluşturdukları gruplara öğrenciler katılımcı öğrenciler birbiriyle bağlantı kurabilecek.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar üniversite ve mezuniyet yılı bilgilerini profillerine ekleyebilecek; topluluğa dahil olan diğer öğrencilerinde bulunduğu sınıf tabanlı listelerine erişim izni verecek. İletiyi yönlendirme ve topluluktaki bir kullanıcının hikayesini doğrudan izleyebilme özelliği de sağlayacak.

Instagram’ın yeni özelliği, öğrencilerin üniversiteleri hakkında herkese açık olarak paylaştıkları bilgileri, takip ettikleri hesapları ve sahip oldukları diğer bağlantıları kullanarak doğrulama yapıyor. Yapılan testlerde topluluk özelliği, kullanıcının öğrenci olmamasına rağmen, öğrenci olarak katılmasına izin veriyor gibi görünüyor. Instagram’ın bu yeni özelliği hayli sosyalleştirecek olsa da öğrenci olduklarını doğrulamaları için daha güvenilir bir yol seçmeleri gerektiği kesin.