Instagram, geçtiğimiz ağustos ayında uygulamada ne kadar vakit geçirdiğinizi gösteren bir özellik üzerinde çalıştığını doğrulamış olsa da, yakın zamanda çıkması düşünülen serviste ertelemeye gidilmişti. Instagram, özelliği kullanıma sunmaya başladı.

'Hareketlerin' adı verilen özellik, günlük kullanım sınırınızı ayarlamanıza, anlık bildirimleri geçici veya sürekli olarak kapatmanıza olanak tanıyor. Bunu yapmak için ise kendi profilinizin sağ üst köşesindeki simgeye dokunmanız ve 'Hareketlerin' seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Günün başında belirlediğiniz süreye ulaştığınızda bilgilendirilmek istiyorsanız günlük hatırlatıcıyı ayarlamanız; sosyal medyadan bir süreliğine uzak kalmak istiyorsanız da bildirimleri geçici olarak kapatmanız yeterli olacaktır. Bu geçici sürelerin 15 dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat ve 8 saat olarak seçilebildiğini de belirtelim.

Instagram bu özelliği öncül akıl sağlığı uzmanları ve kuruluşları; akademisyenler ve kendilerine gelen geri bildirimler ışığında çalışarak geliştirdiğini belirtiyor. Birçok Instagram özelliği gibi 'Hareketlerin' de kademeli olarak dağıtılacağı için herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

Bu tarz özelliklerin mevcut olması oldukça sevindirici; çünkü internet üzerinde geçirdiğimiz vakit hayatlarımızda ciddi etkiler oluşturuyor. Böyle büyük şirketlerin de bu sorumluluğu kendi üstlerine alıp bu konuda dürüst olmaya çalışmaları da takdire şayan.