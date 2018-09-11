Instagram Videolara Arkadaş Etiketleme Özelliği Geliyor

Instagram, fotoğrafların ardından videolar için de ‘arkadaş etiketleme’ özelliğini test etmeye başladı.

Instagram’da arkadaşınız tarafından bir fotoğrafta etiketlendiğinizde size bildirim gelir, profilinizde bulunan ‘etiketlenen fotoğraflar’ kısmından da gönderiyi görebilirsiniz. Instagram, şimdi de aynı özelliği videolar için test ediyor.

Bir grup test kullanıcısı tarafından gözlemlenen yenilikte kullanıcılar, videolarda tıpkı fotoğraflarda olduğu gibi etiketlenebilecekler. Özelliğin tarayıcıda değil, yalnızca uygulamada göründüğünü de belirtelim.

Instagram kullanıcıları, 2013 yılından bu yana video yayınlayabiliyorlar. Bu sebeple Instagram’ın söz konusu özelliği aradan geçen 5 yıla rağmen neden kullanmadığı biraz şaşırtıcı. Zira Hikayeler özelliğinde bile son birkaç yıldır kullanıcı etiketleme özelliği varken videolarda olmaması biraz kafamızı kurcalamadı değil.

IGTV ve görüntülü görüşme özelliklerinin ardından videolar için etiketleme özelliğinin gelmesi, Instagram’ın ‘video’ kavramının üzerine titrediğinin bir göstergesi. Zamanla farklı yenilikler görmeye devam edebiliriz, takipteyiz.