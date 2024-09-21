Instagram, uzun zaman önce kaldırdığı retro çıkartmaları yeniden yayımladı. Kullanıcılar, 38 adet yeni çıkartmayı hikâye ve Reels videolarında paylaşabilecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram'a dikkat çekici bir yenilik geldi. Bu yenilikler kapsamında kullanıcılar, Reels videoları ve hikâyelerinde tam 38 yeni çıkartma kullanabilecekler. Instagram'ın yeni çıkartmaları, retro tarza sahipler.

Aslına bakacak olursak Instagram'ın retro çıkartmaları yeni değil. Şirket, bundan uzun zaman önce söz konusu çıkartmaları destekliyordu. Ancak bu çıkartmalar sonradan kaldırıldı. Kullanıcılar da bu duruma tepki göstermişlerdi. Bugün gelen hamle, şirketin kullanıcılardan gelen geri bildirimleri önemsediğini gözler önüne seriyor.

Instagram'ın retro çıkartmaları böyle görünüyor

Kullanıcılar, yukarıda görmüş olduğunu çıkartmaları hikâye ve Reels videolarına ekleyebilecekler. Yapılan açıklamada, çıkartmaların tüm kullanıcılara ulaştığı ifade edildi.

Instagram'ın yeni çıkartmalarıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Yeni çıkartmaları nasıl bulduğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın.