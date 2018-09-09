Instagram, Yorum Ekranına Emoji Kısayolları Ekledi

Instagram geçtiğimiz günlerde, uzun zamandır test ettiği yeni bir özelliği uygulamaya koydu.

Instagram, sürekli olarak güncellenmeye ve gelişmeye devam ediyor. Pek çok konuda farklı şekilde gelişmeyi başaran ve son dönemde IG Shopping ve ebeveyn kılavuzu gibi hizmetlerle de dikkat çeken platform, son olarak da bolca emoji kullananları memnun edecek bir yenilik ile kullanıcılarının karşısına çıktı.

Instagram'da artık kullanıcılar bir gönderiye yorum yapmak istediklerinde, yorum ekranının alt kısmında en sık kullandıkları emojiileri görecekler. Mayıs ayından beri test edilen özellik, hikayelere emoji ile yanıt verme özelliğinin kullanıma sunulmasından kısa süre sonra kullanıcılarla buluştu.

Daha hızlı yorum yapmanızı sağlayacak olan bu özellik; gönderilere yorum atarken sıkça emoji kullananların işini epey kolaylaştıracak. Özelliği daha uzun süredir kullanıyor olabilirsiniz, bunun sebebi ise Mayıs ayından beri kullanıcılara açık şekilde gerçekleştirilen test süreci.