İnsülinin İnsan Vücudundaki Yeni Görevi Keşfedildi

Tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında özellikle önemli bir rol oynayan insülinin, bağışıklık sistemimizde de etkili olduğu keşfedildi

Şeker hastalığı ile adını daha fazla duyar olduğumuz insülin, şimdilerde yeni bir keşfe konu oldu. Bilim insanlarının araştırmalarına göre insülin, enfeksiyonla mücadelede bağışıklık sistemimize destek sağlıyor.

Elde edilen veriler sonrası, bilim insanları vücudunun bağışıklık sistemini güçlendirmek ya da mevcut rahatsızlıkları gidermek amacıyla, insülinin geliştirebileceğini keşfettiler. Bu ise daha etkili aşılar üretmek veya inflamatuar hastalıkların engellenmesi için önemli bir adımdır. Konu hakkında konuşan Kanada’daki Toronto Genel Hastane Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacılarından olan Dan Winer, ‘İnsülin sinyal yolunu, bağışıklık sistemi işlevinin yeni bir yardımcı sürücüsü olarak tanımladık’ ifadelerinde bulundu.

Tip 2 diyabet hastaları veya daha ileri düzeydeki hastalar, insülin direncine sahiplerdir. Kalıcı hasarların meydana geldiği bu durum, bilim insanlarına göre son yapılan keşif sonrası çözüme kavuşabilir. Durumu araştırmak için çalışmalarda bulunan bilim insanları, insülin direncini taklit etmek için bir reseptörü eksik olan T hücrelerini fare vücudunda test etmişlerdir. Ancak sonuca bakıldığında, H1N1 grip virüsü de dahil olmak üzere T hücrelerinin fare vücudunda insülin olmadan etki göstermediği saptanmıştır.

Araştırmacılara göre insülin reseptörleri bağışıklık sistemine ikinci bir yardımcı olarak etki gösteriyor ve T hücrelerinin besin maddelerini almasına yardımcı oluyor. Böylece de bağışıklık sistemi yabancı cisimlerden gelen saldırılarla düzgün bir şekilde baş edebiliyor. Şu an için farelerde denenen bu olguya insan vücudunun nasıl tepki vereceği de bilinmiyor. Ancak durum ne olursa olsun, insülinin bağışıklık sistemi için önemli olduğu açıktır.