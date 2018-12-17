Analistler tarafından yapılan tahminlere göre Instagram'ın reklam gelirleri yıllık 8 milyar doları bulmuş durumda. İşletmelerin sponsorlu içerikler için ödediği yıllık ücret ise toplam 1 milyar doları buluyor.

Dünyanın en büyük görsel içerik paylaşım platformu olan Instagram’ın kuruluşundaki amaç, insanların yakınları ile fotoğraflarını kolay bir şekilde paylaşabilmesiydi. Ancak aradan geçen uzun yıllar ve Facebook’un Instagram’ satın alması neticesinde Instagram, tamamen farklı bir uygulamaya dönüşerek sosyal medya ile iş dünyasını tek bir çatı altında topladı.

Günümüzde reklamlar gerek hikayelerde gerekse ana sayfada olsun Instagram’ın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak Instagram’ı iş dünyası için önemli hale getiren tek konu Instagram’ın iyi bir reklam platformuna sahip olması değil. Instagram küçük-büyük tüm işletmeler için oldukça karlı bir mağaza haline gelmiş durumda.

Instagram, küçük bir butik ile uluslararası bir markayı aynı çatı altında toplamayı başarıyor. Dahası; çevrimiçi satış yapan bu butikler, aynı platformda olmalarına rağmen devasa markaların altında ezilmiyorlar. Bu noktada sosyal medya fenomenlerinin kendi hesaplarından paylaştıkları sponsorlu içerikler de büyük önem arz ediyor.

İstatistiklere göre sayıları yüz milyonları bulan Instagram kullanıcılarının %80’i en az bir işletme hesabını takip ediyor. Dahası; Instagram kullanıcılarının tahmini %75’i şirketlerin gönderilerini gördükten sonra reklamlarına tıklıyor. Bu da Instagram içinde muhteşem bir işletme-kullanıcı ekonomisi oluşturuyor.

Instagram kullanıcılarının işletme hesapları, reklamlar ve sponsorlu gönderiler nedeni ile ne kadar para harcadıklarını söylemek zor. Ancak analistlere göre Instagram’ın reklam gelirleri yıllık 8 milyar dolara ulaşmış durumda. Ayrıca tahminlere göre işletmeler, reklam harici sponsorlu içeriklere 2018 yılı için 1 milyar dolara yakın bir meblağ harcamış durumdalar.

Intagram, platform üzerinden gelir elde ettikçe uygulamayı daha fazla geliştiriyor. Uygulama geliştikçe üretilen içeriklerin niteliği ve sayısı artıyor ve kullanıcıların Instagram’da geçirdikleri süre artıyor. Kullanıcılar Instagram’da daha uzun vakit geçirdiklerinde daha fazla reklam ve sponsorlu içerikle karşılaşıyorlar ki bu da işletmelerin tam olarak istediği şey.