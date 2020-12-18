İNTEK’20, 19 Aralık'ta Online Olarak Gerçekleştirilecek

Balıkesir Üniversitesi IEEE öğrenci kulübünün düzenlediği İnovasyon ve Teknoloji Günü etkinliği, yarın YouTube üzerinden canlı yayınlarla gerçekleştirilecek.

Balıkesir Üniversitesi IEEE öğrenci kulübü, bu yıl dördüncü kez düzenleyeceği “İnovasyon ve Teknoloji Günü” (İNTEK) etkinliği için artık saat sayıyor. 19 Aralık Cumartesi günü, saat 11:00 itibarıyla başlayacak etkinlik, teknoloji sektörünün trend konularını masaya yatıracak.

Üniversite öğrencileri tarafından organize edilen İNTEK’20 etkinliği kapsamında bu yıl; İnovasyon Konusunda Beynimiz, Geleceğin Anahtarı: Tarımda İnovasyon ve Akıllı Tarım, Endüstriyel Sektörde Pazarlamacı Olmak, Blockhain Devrimi, Cyber Security In A Non-

Newtonian World ile Kariyer ve Girişimcilik konularına odaklanılacak

Balıkesir Üniversitesi IEEE öğrenci kulübü, İNTEK etkinliklerini daha önceden yüz yüze düzenliyordu. Ancak pandemi nedeniyle trende uyan öğrenciler, etkinliklerini bu yıl YouTube üzerinden gerçekleştirecekler. Bu bağlamda; etkinliğe kaydınızı yaptırmak için burada, IEEE öğrenci kulübünün YouTube kanalına ulaşmak için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.