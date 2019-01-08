CES 2019'da etkileyici bir şov gerçekleştiren Intel, merakla beklenen Ice Lake işlemcilerini ilk kez gösterdi ve 2019 yılı içinde piyasaya çıkacağını belirtti.

CES 2019’da etkileyici bir basın etkinliği gerçekleştiren Intel, yeni 10nm Ice Lake işlemcilerini resmi olarak tanıtmış oldu. Sunny Cove mikro mimarisine dayanan yeni Ice Lake işlemciler, PC’lere Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 ve DL Boost (Derin Öğrenme Artışı) gibi özellikler kazandırıyor. Şirketin açıklamasına göre Ice Lake işlemciler, 2019 yılı sonuna kadar PC ve dizüstü bilgisayarlardaki yerini alacaklar.

Intel, inşa edeceği işlemcilerde tasarımcıların, önceden oluşturulmuş bir yonga kalıbının üstüne ilave işlem gücü eklemelerini sağlayan Foveros 3D adlı çip istifleme teknolojisini kullanmayı planladığını açıkladı. Bu yöntem ile birlikte çipler, oluşturulduktan daha sonra yapay zeka işleme, grafik ve daha pek çok görev için üst üste istiflenebiliyor.

Daha önce paylaştığımız makalemizde Intel’in entegre grafik kartı olmayan F serisi yeni masaüstü ve dizüstü işlemcileri ile bütçe dostu bilgisayarlardaki yerini güçlendireceğini aktarmıştık. 10nm Ice Lake işlemcileri, Intel’in verimlilik ve iş gücü konusundaki üstünlüğünü daha da ön plana çıkaracak. Bu nedenle 2019 yılında Intel işlemcilerin fazlasıyla ses getireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Intel’in etkinlik sırasında üzerinde durduğu bir diğer konu ise dizüstü bilgisayarlar için özel olarak üretilecek 9. nesil H serisi işlemciler oldu. Bu işlemciler, yılın ikinci çeyreğinden itibaren dizüstü bilgisayarlardaki yerini alacak. 9. nesil H serisi işlemciler, masaüstü işlemciler ile fazlasıyla benzerlik gösterse de Intel’in 8. nesil işlemcilerde kullandığı 14nm++ süreci ile üretilecekler.