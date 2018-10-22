Intel bir süredir yeni nesil 10nm Cannon Lake işlemcilerini seri üretime sokmaya uğraşıyor olsa da bunda çok başarılı olduğu söylenemez. 2016 yılında çıkması gereken 10nm'lik işlemciler, yeni raporlara göre 2019 yılında çıkacak.

SemiAccurate'ın bugün yayınladığı ve iç kaynaklara dayandırdığını söylediği raporuna göre Intel, 10nm'lik işlemciler üzerinde çalışmayı sonlandırdı. Rapor, Intel'in 10nm'lik işlemcilerin finansal açıdan uygun olmadığını iddia etse de Intel iddiaları reddetti.

Intel sözcüsü yaptığı açıklamada "Intel'in 10 nanometrelik ürünler üzerindeki çalışmayı sonlandırdığı iddiası doğru değil. Bu konuda oldukça iyi ilerlemeler kaydediyoruz. İşlemcilerin verimleri sürekli artmaya devam ederken, son kazanç raporu esnasında açıkladığımız plana uygun bir şekilde ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Intel'in son kazanç raporu, şirketin 10 nanometrelik yongalarının 2019 yılı içerisinde bir yerlerde çıkması gerektiğini ortaya koymuştu. Üretim sürecindeki gecikmeler, Apple'ın Mac'lerde kullandığı işlemcileri 2020 yılından itibaren Intel'den almayacağı ve kendi ürettiği işlemcileri kullanacağı yönünde haberler ortaya çıkınca yaşanmaya başlamıştı.

Intel aynı zamanda farklı raporlara göre bu yılın başlarında Microsoft'u Surface Go'da ARM'yi seçmemesi için ikna etmişti. Şirket, bu yıl "Meltdown ve Spectre" güvenlik açıklarından ve Brian Krzanich'ın CEO'luğu bırakmasından sonra oldukça sıkıntı bir süreç geçirmişti.

AMD'nin işlemci yongaları konusunda Intel'e sürekli olarak baskı uygulaması, pazarı müşteriler lehinde geliştirse de iki şirket için de rekabet kavgası devam edecek gibi görünüyor.