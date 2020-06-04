AMD’ye karşı adeta bir savaş içinde olan Intel’in geliştirilmekte olan 11. nesil Rocket Lake işlemcisinin benchmark sonuçları ortaya çıktı. İşlemci, 3DMark Firestrike ve 3DMark Time Spy üzerinde teste girdi.

İşlemci dünyasında rekabet daha da kızışırken Intel, bu savaşa iyi durumda girebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni nesil işlemcilerini geliştirmeye devam eden şirket, bu işlemcilerini sürekli test ediyor. Son olarak Intel’in yeni nesil bir Rocket Lake işlemcisi 3DMark'ta görüldü.

Intel’in yeni işlemcisi, 3DMark üzerinde Rogame tarafından tespit edildi. Intel’in Rocket Lake serisinde yer alacak bir işlemci, 3DMark’ta yer alan bilgilere göre 8 çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip. İşlemci, sekiz çekirdeğiyle birlikte 4,30 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

İşlemcinin benchmark sonuçları:

Tabii bu işlemcinin test sonuçlarında gördüğümüz 4,30 GHz hızı bizi yanıltmasın zira işlemci, henüz test aşamasında olduğundan yavaş yavaş aşama kaydediliyor. Yine de Intel’in bu işlemciyle 4,30 GHz hıza ulaşmış olması, şirketin Rocket Lake serisinde yeni geliştirmeler yaptığına işaret ediyor.

Performans konusuna gelindiğinde Intel’in bu işlemcisi, 3DMark Firestrike ve 3DMark Time Spy üzerinde Intel Rocket Lake-S ismiyle test edildi. İşlemci, Time Spy üzerindeki testten 4.963 puan alırken Firestrike üzerindeki testten 18.898 puan aldı. İşlemcinin Time Spy üzerinden elde ettiği puanın düşük olmasının nedeni birçok farklı şey olabilir.

Ortaya atılan birkaç iddiaya göreyse Intel, bu testlerin dışında maksimum hıza ulaşmayı başardı ancak işlemciler stabil durumda değil. Bununla birlikte Intel’in yeni Rocket Lake işlemcisi, 14 nm teknolojisinin sunduğu hızı henüz tam anlamıyla yansıtamıyor.

Peki Intel’in yeni işlemcilerinin performansları hakkında ne zaman net konuşabileceğiz? Bu sorunun yanıtını tam olarak veremesek de işlemciler henüz geliştirilme aşamasında olduklarından yalnızca "Önümüzdeki aylarda göreceğiz" cevabını verebiliriz.