11. Nesil Rocket Lake Masaüstü İşlemcileri 2021'de Geliyor

İşlemci pazarının lideri olan Intel, 11. nesil işlemcilerin gelecek yılın başlarında çıkacağını doğruladı. Intel sonunda PCIe 4.0 desteği de sunacak.

Yakın zamanda bir masaüstü bilgisayar toplamayı ya da var olan sisteminizi güncellemeyi düşünüyorsanız bir süre daha beklemeniz faydanıza olabilir. Zira Intel, 2021 yılının başlarında 11. nesil Rocket Lake işlemcileri satışa sunacağını duyurdu.

Intel’in yeni işlemcisi sonunda AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcileri ile benzer şekilde PCIe 4.0 desteğine kavuşmuş olacak. AMD’nin Ryzen 5000 işlemcileri ise yarın tanıtılacak ve Rocket Lake’in ana rakibi olarak konumlanacak.

Rocket Lake çok uzak değil

Daha önceki söylentilerde Intel Rocket Lake-S serisi masaüstü işlemcilerinin Mart 2021’de geleceği ifade edilmişti. Bu işlemcilerin 400 serisi anakartlarla soket uyumuna sahip olacağı belirtilmişti. Yani işlemciler donanım anlamında PCIe 4.0’a hazır olacaktı.

Ayrıca Rocket Lake ile birlikte 500 serisi anakartların da piyasaya çıkması bekleniyordu. Yeni işlemcide Intel Xe Gen12 grafiklere sahip olacak. Bu özellikler, hızla gelişmekte olan Gen4 pazarında oldukça büyük ilgi görüyor.

İlginç şekilde söylentiler bu işlemcilerin 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla kısıtlı olacağını söylüyordu. Şu andaki amiral gemisi işlemciler olan LGA1200 CPU’lar (i9-10900K) 10 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip.

Intel’den Rocket Lake söylentilerine doğrulama

Intel’in söylentiler çıktıktan hemen sonra doğrulama yapması dikkat çekiyor. Bu modellerde daha hızlı olan Cypress Cove merkezi işlemci bulunacak. En fazla 8 çekirdek bulunduracak olan işlemciler, ilk Benchmark sonuçlarına göre 10. nesle kıyasla önemli bir atılım olacak.

Intel’in artık yaşlanmış olan 14 nanometre mimarisine de 11. nesil Rocket Lake ile veda edeceğiz. Bu versiyonun hızı 5 GHz seviyesine kadar çıkacak. Intel böylece AMD ile de oldukça ciddi bir rekabet yaşayacak. Bakalım yakın zamanda bu firmaların piyasaya süreceği yeni işlemciler nasıl olacak?