Intel'in önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen 11. Nesil Tiger Lake-H CPU'ları çevrimiçi ortamda listelendi. Yapılan listeleme sonucu işlemcilere ait çekirdek / iş parçacığı sayısı, frekans hızı gibi bazı özellikler ortaya çıktı.

Son birkaç yıldır en büyük rakibi AMD'nin gölgesinde kalan çip üreticisi Intel, 2021 yılında mobil ve masaüstü pazara iddialı bir giriş yapmayı planlıyor. Şirketin bu kapsamda yeni 11. nesil Intel Tiger Lake-H CPU'larını önümüzdeki dönemlerde tanıtması bekleniyor. Ancak bunun öncesinde CPU'lar çevrimiçi ortamda ortaya çıktı.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan işlemciler, iş istasyonu sınıfı dizüstü bilgisayarlar üreten DT Research LT 375'te tespit edildi. İşlemcilerin listelendiği dizüstü bilgisayar, 1000 nit parlaklığa sahip 17 inç büyüklüğünde bir ekran ile GeForce RTX 30 serisi veya Quadro RTX 5000 grafik kartıyla destekleniyor.

3 farklı işlemci tespit edildi:

Yapılan listelemede Core i5-11400H, Intel i7-11800H ve Intel i9-11900H olmak üzere toplam 3 özellikleriyle birlikte görüntülendi. Çekirdek / iş parçacığı sayısına bakıldığında i9-11900H 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla ön plana çıkıyor. Bununla birlikte i7-11800H 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı, i5-11400H ise 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip.

Frekans hızlarına geldiğimizdeyse i9-11900H, listeye göre 2,1 GHz'lik taban hızının yanında 4,9 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekliyor. Öte yandan 1,9 GHz taban frekans hızına sahip olan i7-11800H 4,6 GHz'e kadar hız aşırtmayı, 2,2 GHz taban frekans hızına sahip olan i5-11400H ise 4,5 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekliyor gibi görünüyor. Söz konusu işlemcilerin TDP değerinin 45 W olduğu söyleniyor.

Daha önceki sızıntılara bakacak olursak Tiger Lake-H serisi, PCIe Gen 4.0 gibi yeni özellikleri destekleyecek. Bu noktada Intel'in yeni mobil işlemcileri, LT375'te görülen RTX 30 serisi veya Quadro gibi güçlü bir grafik kartıyla eşleştirildiğinde ciddi bir performans artışı sağlayabilir.

Intel'in 11. Nesil Tiger Lake-H serisi işlemcilerini bu yılın 2. çeyreğinin sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşlemcilerin kesin özelliklerini ve fiyat bilgisini de o zaman öğrenebileceğiz.