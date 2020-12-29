Intel Alder Lake-S İşlemcisinin Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Intel'in 12. nesil Alder Lake-S işlemcisinin Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Şirketin 10 nm'lik bu yeni nesil işlemcisi, birebir aynı olmasa da tıpkı ARM işlemcileri gibi performans ile verimliliği bir araya getirecek.

İşlemci denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Intel'in, yeni işlemcileri konusunda izleyeceği yol haritasının en olacağı az çok biliniyor. Şirket, 11. nesil Core Rocket Lake-S masaüstü işlemcilerini, 2021'in ilk çeyreğinde çıkaracağını açıklamıştı.

Intel'in çıkaracağı yeni nesil masaüstü işlemcisi, Intel'in 14 nm'lik son CPU'su olacak. Şirket, bundan sonra ise Alder Lake kod adına sahip 10 nm'lik hibrit CPU mimarisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Intel'in bu hibrit mimarili bir işlemcisi, Geekbench'te ortaya çıktı.

Intel'in 12. nesil hibrit CPU'su Geekbench'te ortaya çıktı

Hot Hardware'de yer alan habere göre Intel'in Alder Lake işlemcisi, Intel'in Golden Cave mimarisi tabanlı yüksek performans çekirdekleri ile Gracemont tabanlı verimlilik çekirdeklerini birleştirecek. Bu işlemcinin gerçeğe dönüştüğünde ne olacağını görmek için beklememiz gerekse de beklerken Geekbench test sonuçlarına bir göz atabiliriz.

Henüz ismi belli olmayan ve Intel 0000 olarak adlandırılan Alder Lake-S işlemcisinin 16 çekirdeğe ve 24 iş parçacığına sahip olduğu görülüyor. Bu konu henüz kesinlik kazanmamış olsa da iş parçacıklarının, çekirdek sayısının 2 katı olmayacağı iddiası, bu sonuçlarla birlikte güçlenmiş görünüyor.

Geekbench test sonuçlarına bakıldığında oldukça dikkat çeken bir nokta bulunuyor: işlemcinin maksimum frekansı. Buna göre işlemcinin temel saat hızı 1,38 GHz, maksimum saat hızı ise 17,6 GHz olarak görülüyor. Gözlerinizin gördüğünü mantığınız inkâr ediyorsa burada mantığınıza güvenebilirsiniz çünkü bu maksimum saat hızının Geekbench'in yanlış okuması olduğu ifade ediliyor.

İşlemcinin aldığı puanlara bakıldığında ise tek çekirdekte 996 puan, çoklu çekirdekte 6.931 puan gözüküyor. Tabii bunların henüz erken test sonuçları olduğunu ve Alder Lake-S çıktığında daha yüksek bir performans sunacağını söylememiz gerekiyor.