Intel, ekstrem iş istasyonlarına yönelik olan 28 çekirdekli işlemcisi Xeon W-3175X'i sergiledi.

Intel, bugün düzenlediği "2018 Masaüstü Lansman" etkinliğinde ekstrem iş istasyonları için 28 çekirdekli işlemcisini duyurdu. Çarpan kilidi açık olan yeni yonga, burst modunda 4.3 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor.

Intel Xeon W-3175X işlemcisi, Skylake/Cascade Lake mikro mimarisi üzerine inşa edilmiş ve Intel’in LGA3647 sunucu tabanlı soketlerine sahip olan anakartları ile uyumlu. Stock (fabrika çıkışı) hızı 3.1 GHz olan işlemci, hızını 4.3 GHz’e kadar yükseltebiliyor ve 512 GB’a kadar hafıza ve devasa boyutlarda ön bellek desteği sunan altı kanallı bir DD4 hafıza kontrolörüne sahip. Bu yeni yonga yeni bir soket kullandığı için piyasada mevcut olan anakartlar ile uyumlu değil. Ancak ASUS ve GIGABYTE markaları, Intel’in Xeon W-3175X işlemcisi için anakart üretme planlarını doğrulamış durumdalar.

28 çekirdekli yeni işlemci, 265W’lık muazzam bir Isıl Tasarım Gücü sunuyor ve açık çarpan kilidi sayesinde hız aşırtmayı desteklediği de düşünüldüğünde ortaya çıkan güç çok daha fazla olabilir. Tabii böyle bir güç sağlam bir soğutma sistemi de gerektirecektir; en azından sıvı bazlı olması iyi olacaktır. Intel, yongayı iki adet fana ve 240mm’lik bir radyatöre sahip bir soğutucu ile sergiledi.

Intel, Xeon W-3175X işlemcisi ile öncelikli olarak içerik üreticilerini hedefliyor; platformun 68 adet PCIe geçidi (44’ü CPU’da 24’ü de yonga setinde) sunmasının sebebi de bu: Birden fazla ekran kartının ve birden fazla üst düzey NVMe SSD’nin desteklenmesi.