Apple, Intel İşlemcilerde Ayrıcalıklı Olmaya Devam Ediyor

Intel’ın ARK listesinde yaptığı bir değişiklik, iki 10. nesil Ice Lake mobil işlemcinin Apple’a özel hale getirildiğini düşündürdü. İşlemci üreticisi, iki işlemciyi Ice Lake listesinden çıkararak yerlerine MacBook Pro’larda kullanılan iki işlemciyi ekledi.

Uzun bir süredir Apple’ın kendi bilgisayar işlemcileri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta önümüzdeki yıl ARM tabanlı bir işlemciye sahip MacBook’ların piyasada olacağı da iddia ediliyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, Apple ile Intel arasında işlemci ortaklığının kısa vadede sona ermeyeceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Intel’in Ice Lake işlemcilerini sıraladığı listede bir değişiklik göze çarptı. Ünlü işlemci üreticisi, Ice Lake işlemciler bulunan listeden Core i7-1068G7 ve Core i5-1038G7 işlemcilerini sessiz sedasız kaldırdı.

ARK veri tabanı listesinden kaldırılan iki işlemcininin yerine ise Core i7-1068NG7 ve Core i5-1038NG67 yapı numaralı işlemciler geldi. Geekbench ve NotebookCheck, Intel’in işlemcilerinde bulunan “N” harfinin Apple’ın bilgisayarlarında kullanılan işlemcilerin yapı numarasında yer aldığını söylüyorlar. Intel’ın ARK listesine eklediği bu iki işlemcinin, Apple’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu 13 inç MacBook Pro’larda kullanılan işlemciler olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bir başka deyişle Intel, bu iki işlemciyi Apple'a özel işlemciler haline getirmiş durumda.

Intel'in ARK listesine eklediği iki yeni işlemci, kırmızı dikdörtgenler içinde görülüyor

Popüler işlemci üreticisi Intel’in ARK listesinde yaptığı bu değişiklik, Intel’in Ice Lake işlemcilerde Apple’a ayrıcalık tanıdığını gösteriyor. Aynı zamanda ARM tabanlı işlemcileri kullanmaya başlayacağı söyleyenen Apple’ın ise kısa vadede Intel işlemcileren vazgeçmeyeceği de bir başka çıkarım.