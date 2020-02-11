Intel, 500 W'lık Xe GPU'lar Üzerinde Çalışıyor

ABD’li teknoloji devi Intel’in 500 W’lık Xe GPU’lar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Daha çok veri merkezlerinde kullanılacak olan bu GPU’ların standart kullanıcılar içinse 75 W, 150 W ya da 300 W olacağı düşünülüyor.

2019’un başlarına ait olduğu tahmin edilen ve yeni gün yüzüne çıkan belgeler, Intel Xe GPU mimarisinin kabataslak nasıl olacağıyla ilgili bazı bilgileri ortaya koydu. Dokümanlara göre Intel, 400/500 W TDP’li 512 EU kartlar üzerinde çalışıyor olabilir ancak odaklanacağımız kısım 75/150 W TDP’li standart kullanıcı için çıkacak olan grafik kartları olacak.

Tabii ortaya çıkan bu bilgilerin henüz resmen onaylanmadığını hatırlatalım. Mart ayı ortalarında gerçekleşecek olan Oyun Geliştiricileri Konferansı’na (GDC) kadar Intel Xe ile ilgili herhangi bir bilginin açıklanması beklenmiyor. Dolayısıyla Intel bir sürpriz yapmadığı sürece bu bilgiler yaklaşık 1 ay kadar daha doğrulanmamış şekilde kalacak.

Intel Xe GPU:

Intel, yedi GPU’sunu 'ATS Enablement Platform'da listeledi. Bu yedi GPU’dan dört tanesi SDV (Yazılım Geliştirme Aracı) GPU’suyken üçü ise RVP (Kaynak Onaylama Platformu) CPU’suydu. Bunlardan her ikisinde de 1, 2 ve 4 parça yapılandırması bulunuyor. Her parça ise 128 EU’dan oluşuyor.

Bu parçalar arasında en çok dikkat çekeni 48 V ile çalışabilen HBM2e bellek ve PCle 4.0 ile uyumlu 512 EU 500 W GPU oldu. Tabii bu, standart kullanıcılar için değil sunucular için uygun bir donanım.

Listedeki tek parçalı donanımlar daha çok standart kullanıcılara hitap ediyor. Wilson Point ile olan uyumluluk, Intel’in tek parçalı Intel Xe grafik kartlarının standart tüketici sınıfı anakartlarla uyumlu olacağını gösteriyor. Dokümanlarda ortaya çıkan bilgilere göre bu sınıfta 128 EU yonga kullanılacak.

Intel Xe-LP, Xe-HP ve Xe-HPC mikromimarilerinin bu yığın içerisinde nasıl yer alacağı konusu da henüz netleşmiş değil. Xe-HPC’nin Ponte Vecchio ile birlikte 2021 yılında çıkacağı düşünülüyor.