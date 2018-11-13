Intel'in 5G Bağlantı Sağlayan Modemi XMM 8150 Tanıtıldı

Intel, sonunda XMM 8160 5G modemin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu modem sayesinde akıllı telefonlarımız, 5G teknolojisinden faydalanabilecekler.

Intel'in duyurusunu yaptığı modem ile akıllı telefonlar, PC'ler ve genişbant erişim noktalarında 5G hızında bağlantıya sahip olmak mümkün hale gelecek. XXM 8160 5G, 6 gigabit/saniye hızı destekleyecek. Bu hız, var olan LTE modemlerden altı kat daha hızlı erişim imkanı sunuyor. Şirket, bu modemlerin 2019 yılının ikinci yarısında piyasada olacağını doğruladı.

Intel XXM 8160 çoklu modu olan bir modem, sadece 5G yeni radyo (NR) değil SA ve NSA modlarını da destekleyecek. Ayrıca 4G, 3G ve 2G bağlantı ile de çalışabilecek. Tek çip, çoklumod özelliği sayesinde telefon tasarımcılarına daha az enerji harcayan ve daha küçük modeller üretme şansı da vermiş olacaklar.

Çoklumod çözümlere yönelen Intel güç, boyut ve ölçeklendirilebilirlik anlamında oldukça temiz bir iş çıkartmış. Bu modem çipi aynı zamanda çoklu bağlantı özelliğine sahip. Bu özellik mobil kullanıcılar için oldukça önemli, böylece çekim kalitesi değişikliklerinde bağlantı sorunları yaşanmamış olacak.

Modem, piyasanın yavaş yavaş standardı haline gelmesi beklenen yeni milimetre dalga spektrumuna geçecek. nmWave adlı bu sistem içerisinde çalışabilen modemin desteklediği bağlantı 6Ghz 5G NR, en yüksek hızı ise 6 Gbps olacak. Modemin çıkışı 2019 ikinci yarısında olacağı için, Intel XMM8150 kullanan akıllı telefonlar ve tabletler için 2020 başlarını beklemek gerekecek.

Intel Başkan Yardımcısı Cormac Conroy, yaptığı açıklamada yeni XMM 8160 5G modemin çok sayıda cihaz kategorisinde, 5G bağlantısı için ideal çözüm olduğunu söyledi. Modeme talebin çok olacağını belirten Conroy, tarihi yarım sene öne çekerek lider 6G çözümleri üreticisi olmak istediklerini belirtti.