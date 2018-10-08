Intel'in bugün saat 17.00'de (TSİ) canlı yayın ile gerçekleştireceği "2018 Masaüstü Lansmanı"nda 9. nesil işlemcilerin tanıtılması bekleniyor.

Intel, bugün saat 17.00'de (TSİ) bu yılın en kapsamlı lansmanlarından birini gerçekleştirecek. "2018 Masaüstü Lansmanı"nda 9. nesil işlemcilerini tanıtması beklenen Intel, lansmanı Intel Newsroom üzerinden canlı yayın ile verecek.

Lansmanla ilgili detaylar, "Intel'e ait olan, PC için performans iyileştirmeleri"nin açıklanmasına kadar gizli kalacak gibi gözüküyor. Geçen ay ortaya çıkan verilere göre piyasaya yeni çıkacak olan Intel Z390 adlı anakart, halihazırda satılmayı bekliyor. Bu hafta ortaya çıkanlara göre Intel'in Z390 anakartının satış fiyatı 212$~279$ arasında değişecek.

Lansmanla ilgili en büyük beklenti, Intel'in 9. nesil yeni işlemcilerini tanıtması. Intel'in "destek" belgeleri arasında modelleri ve özellikleri ortaya çıkan işlemciler, son kullanıcılarda büyük merak uyandırdı.

9. nesil LGA1151 soket işlemciler;

Intel Core i9-9900K (8 çekirdek, 16 iş parçacığı (thread), 5 GHz üstü bekleniyor, 95W TDP)

Intel Core i7-9700K (6 çekirdek, 12 iş parçacığı (thread), hız bilinmiyor, 95W TDP)

Intel Core i5-9600K (6 çekirdek, 6 iş parçacığı (thread), 3.7GHz / 4.5GHz Turbo, 95W TDP)

Intel Core i5-9600 (6 çekirdek, 6 iş parçacığı (thread), 3.1GHz / 4.3GHz Turbo, 65W TDP)

Intel Core i5-9500 (6 çekirdek, 6 iş parçacığı (thread), 3.0GHz / 4.1GHz Turbo, 65W TDP)

Intel Core i5-9400 (6 çekirdek, 6 iş parçacığı (thread), 2.9GHz / 4.1GHz Turbo, 65W TDP)

Intel Core i3-9100 (4 çekirdek, 4 iş parçacığı (thread), 3.7GHz, 65W TDP)

Intel Core i3-9000 (4 çekirdek, 4 iş parçacığı (thread), 3.7GHz, 65W TDP)

Intel Core i3-9000T (4 çekirdek, 4 iş parçacığı (thread), 3.2GHz, 35W TDP)

İşlemcilerin fiyatları hakkında da ufak bir bilgi sahibiyiz. Intel i5-9600K'nın 350$ civarında, i7-9700K'ın 530$ civarında ve i9-9900K'nın 650$ civarında olması bekleniyor. Intel'in bu yıl içerisinde başını belaya sokan "Spectre & Meltdown" isimli güvenlik açıklarının 9. nesil işlemcilerde giderilip giderilmediğini ise işlemciler tanıtıldığında öğreneceğiz.