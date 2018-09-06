Intel İşlemcilerdeki Açığı Ortaya Çıkaran Türk Akademisyen

Dünyanın AMD ile birlikte en bilinen işlemci üreticisi Intel'in açığını oraya çıkaran Türk bilim insanı Barış Can Kaşıkçı, dünyaca ünlü sitelerde haber oldu.

Michigan Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren akademisyen Barış Can Kaşıkçı, Intel işlemcilerde ciddi bir güvenlik açığı keşfetti. "‘Foreshadow" olarak adlandırılan güvenlik açığı, Intel ve kuruluş ortakları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı; Kaşıkçı ve ekibi güvenlik açığı ile ilgili harika geri dönüşler aldı.

Barış Can Kaşıkçı, keşfettiği açıkla ilgili şunları söyledi:.

"Bu güvenlik açığı, yaklaşık 40 senedir işletim sistemi güvenliğinin temelini oluşturan mekanizmaları yeniden tasarlamaya itecek bir açık. Foreshadow bulut bilişim sistemlerinde sanal makinelerin birbirlerinden veri çalmasına neden oluyor."

Intel SGX’i tamamen etkisiz hale getirecek kadar güçlü bir güvenlik açığı olduğu belirtilen bu sorunun, Kaşıkçı'nın çalışmaları sonrasında giderileceği belirtildi.