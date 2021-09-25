Intel, Arizona'da İki Çip Fabrikasının Temelini Attı

ABD merkezli çip üreticisi Intel, Arizona'da iki adet gelişmiş çip fabrikası inşa edecek. Şirket, dünyanın en gelişmiş çiplerini üretmek için son teknoloji EUV üretim hatlarını barındıracak yeni tesislerin temelini 25 Eylül itibarıyla atmış bulunmakta.

Intel, bugün erken saatlerde, Arizona'da 2024'te tam olarak faaliyete geçmesi beklenen iki çip fabrikasının temelini attı. Fab 52 ve Fab 62 olarak adlandırılan üretim tesisleri şirketin Chandler, Arizona'daki Ocotillo kampüsünde, mevcut dört fabrikanın yanına inşa edilecek.

Intel CEO'su Pat Gelsinger, Arizona'nın tarihindeki en büyük özel yatırım olduğunu söylediği projeyi kutlamak için hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. 20 milyar dolarlık proje, şirketin üretim kapasitesini artıracak ve dünyanın en gelişmiş çiplerini üretmek için son teknoloji EUV üretim hatlarını barındıracak.

Intel'in yeni tesisleri binlerce iş imkânı sağlayacak:

Gelsinger, bunun Intel'in 2025 yılına kadar "süreç ve paketleme teknolojisindeki tartışmasız liderliğini" geri kazanmasına ve binlerce yeni istihdam imkanı yaratmasına yardımcı olacağına inanıyor. Buna bölgede teknoloji alanında yüksek ücretli 3,000, inşaat alanında 3,000 ve diğer alanlarda 15.000 kişilik iş imkanı dâhil.

Yeni çip fabrikaları, Intel'in yeni kurulan Intel Foundry Services (IFS) bölümünün şirket tarihinde ilk kez diğer şirketler için fason üretim yapmasını sağlayacak olan, yenilenmiş IDM 2.0 stratejisinin bir parçası.

Biden yönetiminden ekstra ödenek talep ediliyor:

Şirket, yarı iletken alanında ABD liderliğini yeniden inşa etmeye ve gelişmiş çipler için daha dengeli bir küresel tedarik zinciri geliştirmeye yardım etmede üzerine düşeni yaptığını söylüyor. Bu amaçla, IFS Başkanı Randhir Thakur, Biden yönetimine şu anda bu yönde tahsis edilen 52 milyar dolarlık finansmanı artırmayı düşünmesi çağrısında bulundu.

Team Blue'nun (Intel) yeni çalışması harika bir başlangıç ​​ortaya koyuyor. Temmuz ayında Intel Foundry Services, ilk yüksek profilli müşterilerinin Qualcomm ve Amazon olduğunu açıklamıştı. Geçen ay Intel, Amerikan yapımı çiplerle sistemler inşa etmek için Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial (RAMP-C) programının ilk aşaması için Pentagon ile de bir sözleşme imzalamıştı.

Yeni tesisler her hafta binlerce silikon devre levhası üretebilecek:

Arizona'daki iki yeni fabrika, faaliyete geçtiğinde Gate-All-Around (GAA) transistörlerinin ve PowerVia ara bağlantılarının "RibbonFET" versiyonunu ilk kullanan, Intel'in 20A sürecini kullanarak çip üretecek. Gelsinger, doğru bir tahminde bulunmak için henüz çok erken olduğu için yeni kapasitenin ne kadarının Intel Foundry Services müşterilerine ayrılacağını belirtmiyor. Ancak, iki fabrikanın her hafta "binlerce" silikon devre levhası üretim kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Intel, TSMC ve Samsung ile daha iyi rekabet edebilmek için ABD'de yeni bir mega-fabrika inşa etmek için 60 ila 120 milyar dolarlık bir harcama planları olduğuna bu yılın başlarında dikkat çekmişti. Intel Avrupa'da iki çip tesisi kurmak için de 95 milyar dolar tahsis edecek. Şirket şu anda AB'nin İyileşme ve Dayanıklılık Fonu'nun yardımlarını güvence altına almak için birkaç yetkiliyle görüşme hâlinde.