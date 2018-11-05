Intel, 5903 pinli konektörü ile 48 Çekirdek ve 12 kanal bellek destekleyen üst seviye Cascade Lake Advanced Performance (AP) işlemcilerini resmi olarak tanıttı.

İşlemci denince akla ilk gelen şirket olan Intel, Cascade Lake Xeon işlemcilerini tanıttı. Soket başına 48 çekirdek ve 12 DDR4 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemciler, Intel’in en üst seviye Cascade Lake işlemcileri olacak. Xeon Scalable Processors’den (SP) daha yüksek bir performans vadediyor, bu nedenle de ‘Cascade Lake Advanced Performance (AP)’ olarak adlandırılıyor.

Kalıplar büyüdükçe işlemcide hata çıkma payı da artar. Bu nedenle Intel, çok çipli tasarıma geçerek bu ihtimali mümkün olduğunca minimuma indiriyor. Intel’in 10nm üretim süreci henüz Cascade Lake Xeon işlemcilerini üretmeye hazır olmadığından işlemciler 14nm fabrikasyon süreci ile üretilmeye devam ediliyor. Çok sayıda bellek kanalı, büyük bir soket gerektireceğinden şu an için yeni işlemcilerin 5903 pinli bir konektöre sahip olması bekleniyor.

Intel’in açıklamasına göre Cascade Lake Xeon, Xeon SP’ye göre %20, AMD Epyc’e göre ise %240’lık bir performans artışı sağlıyor. Şirket, özellikle geniş bant bellek gerektiren işlerde yeni işlemcilerinin farkını fazlasıyla göstereceğini dile getiriyor. Ayrıca şirketin açıklamasına göre yeni Xeon işlemciler, Spectre ve Meltdown saldırılarının çoğu varyantı için bazı donanım düzeltmeleri de içeriyorlar.