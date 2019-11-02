Intel, daha önce üst seviye modellere hitap eden Comet Lake-U işlemci ailesine iki yeni ekonomik model ekledi. Yeni Pentium 6405U ve Celeron 5205U modelleri iki çekirdeğe sahip olarak satışa çıkacak.

Intel, kendi bünyesine diğer işlemciler kadar aşırı cep yakmayacak iki yeni Comet Lake-U işlemcisini sessizce ekledi. Pentium Gold 6405U ve Celeron 5205U olarak adlandırılan iki işlemci, gelecekte giriş seviyesindeki ince ve hafif laptoplarda mutlaka karşımıza çıkacaktır.

Intel’in her iki yeni işlemcisi de çift çekirdekli üretilmiş. Pentium Gold 6405U çift çekirdekle 2,4 GHz hıza ulaşabilirken Celeron 5205U 1,9 GHz hızına ulaşabiliyor. Her iki işlemcinin de ısıl tasarım gücü de diğer tüm Comet Lake U işlemcileri gibi 15 Watt olarak belirlenmiş. Yine iki işlemci de 2 MB L3 önbelleğe sahip.

Yeni işlemcilerin hızlı modeli 2 çekirdek ve 4 sanal çekirdekle geliyor. Bunun yanında her Celeron modelinde olduğu gibi Celeron 5205U da hyperthreading teknolojisini desteklemiyor. Celeron 5205U, 2 çekirdeğe ve 2 iş parçacığına (thread) sahip. Ayrıca her iki işlemci de düşük ısıl tasarım gücüne sahip olduğundan yüksek boost hızlarını destekleyemiyorlar.

Intel’in yeni işlemcileri Pentium Gold 6405U ve Celeron 5205U, DDR4/LPDDR3 hafıza kontrolüne sahip olan Intel UHD Graphics ekran kartı ve 12 PCIe 2.0 slotu ile birlikte geliyor. Yalnız her iki işlemciyi de diğer Comet modellerinden ayıran önemli bir şey var: fiyat. Comet serisi genelde 281 dolar gibi fiyat etiketleriyle karşımıza çıkıyor. Fakat Intel’in Pentium Gold 6405U işlemcisi 161 dolar (yaklaşık 920 TL) fiyat etiketiyle çıkış yaparken Celeron 5205U 107 dolar (yaklaşık 610 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Intel’in Comet Lake-U ailesi bugüne kadar yalnızca dört işlemciye ev sahipliği yapıyordu. Bu işlemcilerin üçü üst seviye laptoplar için tasarlanmış işlemcilerdi ve 300 doların üstünde fiyat etiketine sahiplerdi. Intel’in Comet ailesine çok daha ucuz işlemciler eklemesi, şirketin pazardaki payını da artırmasını sağlayacaktır.