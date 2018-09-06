Intel'in yeni Coffee Lake Refresh serisi, şirketin uzun zamandır yaptığı en büyük çaplı 'küçük' güncelleme olabilir.

Intel, AMD'nin 2. jenerasyon Ryzen işlemcilerinden korkmuş olacak ki, bu sefer profesyonel olmayan kullanıcılar için ilk kez bir 8 çekirdekli işlemci sunacak. Giriş seviyesi tüketiciler için de yeni bir i9 modeli karşımıza çıkacakken, hyper-treading'e sahip olmadığı için daha yüksek frekans hızları sunabilen işlemciler de tanıtılacak.

Her ne kadar Coffee Lake Refresh serisi için en dikkat çekici haberler bunlar olsa da derinlemesine incelediğimizde her şeyin bu kadar basitçe anlatılamadığını görüyoruz. Gelin hepsini teker teker inceleyelim.

Öncelikle şunları belirtelim:

Nedir: Intel'in 9. jenerasyon işlemci mimarisi.

Intel'in 9. jenerasyon işlemci mimarisi. Ne zaman çıkacak: Ekim 2018'de çıkacağı tahmin ediliyor.

Ekim 2018'de çıkacağı tahmin ediliyor. Fiyatı nasıl olacak: Fiyatlar hakkında bilgi yok.

Tanıtım Tarihi

Daha önce de Intel'in yol haritasını birçok kez görmüş ve birçok kez de doğruluğuna öyle ya da böyle şahit olmuştuk. Coffee Lake refresh içinse, 2018 yılının son çeyreğinde -özellikle ekim ayında- çıkacağına dair bir fikir birliği var. Hatta bir rapor, Intel'in 9. jenerasyona ait ilk işlemcileri 1 Ekim'de tanıtacağını, diğer işlemcileri ise yıl sonuna kadar tanıtacağını söylüyor.

Sızdırılan sunum görsellerinde ilk başta i9-9900K, i7-9700K ve i5-9600K model işlemcilerin satışa çıkacağı, Intel Core i5-9400'ün ise 2019'un ilk çeyreğinde geleceği görülebiliyordu.

Fiyatlar

Intel'in yeni Coffee Lake Refresh işlemcilerinin piyasaya çıkacak olan fiyatlarını kestirmek henüz çok da kolay değil. Şu ana kadar fiyatlandırma konusunda herhangi bir sızıntı, ön sipariş fiyatı ya da başka bir dedikodu görmedik.

Bununla birlikte, Intel Coffee Lake Refresh'in fiyatlandırmasının ya mevcut Coffee Lake işlemcilerin fiyatlarına yakın ya da bu fiyatların altında kalacağı konusunda bir tahminde bulunabiliriz. Özellikle de AMD'nin 2. nesil Ryzen işlemcilerinin tutarlı fiyatlarını düşündüğümüzde Intel'in aşağıdaki miktarlara benzer bir fiyat politikası izleyeceğini düşünüyoruz:

Intel Core i3-8100 – $119

Intel Core i3-8300 – $149

Intel Core i3-8350K – $184

Intel Core i5-8400 – $199

Intel Core i5-8500 – $209

Intel Core i5-8600 – $229

Intel Core i5-8600K – $259

Intel Core i7-8700 – $341

Intel Core i7-8700K – $359

Intel Core i7-8086K – $425

Örneğin AMD Ryzen 7 2700X, 8 çekirdek ve 16 thread'i 329 dolara sunarken, Intel'in i7-9700K'sı 6 çekirdek 12 thread'i 359 dolara sunacak. Intel'in işlemcileri her zaman biraz daha pahalıydı ancak şirket AMD ile rekabet etmek istiyorsa, bu yeni nesil ile bir şeyleri değiştirmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Teknik Özellikler

1 Ekim'e yine hatırı sayılır bir vakit olsa da yeni işlemcilerin özellikleri konusunda sızdırılan haberler sayesinde birçok bilgiye sahibiz. Intel’in en son mikrokod revizyonundaki bir hata sayesinde şirket, aşağıdaki yongaların yedisini resmi olarak listelemiş oldu. Kalan birkaç tanesi ise daha sonraki raporlarla detaylandırıldı.

Core i3-9000: 4-çekirdek, 4-thread, 3.7GHz

Core i3-9100: 4-çekirdek, 4-thread, 3.7GHz

Core i5-9400: 6-çekirdek, 6-thread, 2.9GHz / 4.1GHz

Core i5-9400T: 6-çekirdek, 6-thread, 1.8GHz / 3.4GHz

Core i5-9500: 6-çekirdek, 6-thread, 3.0GHz / 4.3GHz

Core i5-9600: 6-çekirdek, 6-thread, 3.1GHz / 4.5GHz

Core i5-9600K: 6-çekirdek, 6-thread, 3.7GHz / 4.6GHz

Core i7-9700K: 8-çekirdek, 8-thread, 3.6GHz / 4.9GHz

Core i9-9900K: 8-çekirdek, 16-thread, 3.6GHz / 5.0GHz

Bu listelere göre i7-9700K şirketin 8 çekirdek ve 8 thread'li ilk işlemcisi olacakken, hyper-threading'e sahip olmayacak. Intel, bu sene i7 serisinde yüksek hızlara odaklanmış gibi görünüyor.

Heyecan verici başka bir nokta ise işlemcilerin lehimli IHS (Integrated Heat Spreader - Entegre Isı Yayıcı) ile geleceği. Intel, uzun süredir kullanıcıların şikayetlerini dinlememiş ve IHS ile işlemcinin kendisi arasında düşük kaliteli termal macun kullanmaya devam etmişti. Bu nesille beraber bu sorun da ortadan kalkacak ve ısınmanın önüne geçilecek.

Diğer Özellikler

Elbette yeni anakartlar olmadan yeni işlemci serisi olmaz. Intel'in yeni Z390 çipseti zaten hem anakart üreticileri hem de firmanın kendisi tarafından onaylanmıştı. Intel'in yanlışlıkla yayınladığı özelliklere göre çipset, dahili olarak 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5 ve USB 3.1 Gen 2 özelliklerini sunacak. Bunlara şimdiki Z370 serisinde rastlamamıştık. Ancak maalesef hala 24'lü PCI-Express yoluna ve 2666 Mhz'lik RAM'e sahip olacağız.

Performans

Wccftech'e göre Intel Core i9-9900K, 3DMark Time Spy'da 9,862 skoruyla, AMD Ryzen 7 2700X'ten 1,500'den fazla puan aldı. Bu sonuç, 2700X'in de çok güçlü bir işlemci olduğunu göz önünde bulundurulduğunda, gerçekten çok etkileyici.

9700K'nın ise sekiz çekirdeğinin hepsinin birden overclock edilebildiğini ve hızının 5.3 ila 5.5 GHz arasında olduğunu görüyoruz. i7-9700K, bunu herhangi bir sıvı soğutma kullanmadan yapıyor. Geekbench'te tekli çekirdekte 6297 puan alan işlemci, çoklu çekirdekte ise 30,152 puan alıyor. Kıyaslayacak olursak 8700K aynı testlerde sırasıyla 5508 ve 25,034 puan almıştı.

Şimdilik bildiklerimiz bu kadar olsa da gelecek günlerde daha fazla bilgi edineceğimizden eminiz.