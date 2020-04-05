Intel’in Yeni Nesil İşlemcileri Çevrimiçi Ortamda Görüldü

ABD merkezli donanım üreticisi Intel'in 10. nesil Comet Lake-S işlemcilerine ait tanıtım görselleri çevrimiçi ortamda görüntülendi. Yeni nesil işlemciler, içinde bulunduğumuz nisan ayının sonunda gün yüzüne çıkacak.

Intel’in bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen 10. nesil Comet Lake-S masaüstü işlemcilerine ait benchmark test sonuçları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Test sonuçlarıyla pek çok kişiyi etkileyen yeni işlemciler, yeni nesil LGA 1200 soketli anakartlar gerektiriyor. Durum böyle olunca insanlar, yeni nesil işlemciler için donanım yükseltmesi yapmanın gerçekten gerekli olup olmadığını merak ediyor.

Bu sorunun en net cevabını muhtemelen 30 Nisan’da, işlemciler resmen tanıtıldığında alabileceğiz. Ancak bunun öncesinde işlemcilerin çevrimiçi ortamda ortaya çıkan tanıtım görselleri, akıllarda oluşan soru işaretlerini bir nebze olsun giderebilir.

Intel i9-10900K, 14 nm üretim sürecinden çıkacak:

İlk olarak Intel i9-10900K’dan başlayacak olursak bu işlemci, beklendiği gibi 3,7 GHz taban frekans hızında çalışacak. Bu noktada 10 çekirdekli işlemci için Intel’in Thermal Velocity Boost (TVB) teknolojisini kullanarak 5,3 GHz’e kadar hız aşırtma yapmak mümkün olacak. Bununla birlikte işlemcide 125 W’lık TDP değeri olacağı ve TVB’nin de yalnızca soğutmanın yeterli olduğu belirli durumlarda aktif edilebileceği söyleniyor.

14 nm üretim aşamasının bir sonucu olan i9-10900K, güç verimliliği konusunda çok fazla şey vadetmiyor. Bu da Intel’in AMD’ye yenik düştüğü bir başka nokta. Bu yüzden Intel, güç verimliliği noktasındaki dezavantajını fiyatlandırma politikasıyla kapatma yoluna gidebilir.

i7-10700K’ya gelecek olursak da 3,8 GHz taban frekansında çalışacak 8 çekirdekli bu CPU, 5,1 GHz’e kadar hız aşırtma imkanına sahip olacak ancak TVP’yi desteklemeyecek. Serinin bir diğer üyesi olan i5-10600K CPU ise 6 işlemci ve 12 iş parçacığıyla 125 W TDP değerine sahip olacak. Çipin taban frekans hızı 4,1 GHz olurken 4,8 GHz’e kadar erişmeyi sağlayan turbo özelliği de yine bu çipte yer alacak.

Intel’in bu ayın sonunda tanıtılacak yeni işlemcileriyle birlikte AMD’ye sağlam bir cevap verip veremeyeceğini henüz bilemiyoruz. Bu sorunun yanıtını ancak işlemciler tanıtıldığı zaman yapılan karşılaştırma testleri sonrasında öğrenebileceğiz.