AMD'nin Threadripper işlemcilerini piyasaya sürmesi, üst seviye performans için alanda farklı bir boyut yarattı.

Yıllardır üst seviye performans segmentini elinde, Intel bulunduruyordu. AMD ise Threadripper ile yüksek performans sektöründe Intel'e rakip olarak gözüktü. Bu işlemci dizayn edilişi itibariyle oyunculara değil, iş bilgisayarlarına daha çok hitap etmekte. Ayrıca içerisinde görmeye alışkın olmadığımız bir iş parçacığı konfigürasyonu bulunmakta.

Verimlilik

Video kodlaması veya görüntü düzenleme gibi bazı işlemler, bu çekirdek yığınından faydalanabilir. Burası, bu gücü tam olarak kullanabileceğiniz yerlerden bir tanesi. AMD'nin işlemcisi 18 çekirdekli 7980XE ve hatta 9900K gibi işlemcileri burada yıkıyor diyebiliriz. Eğer bir uygulama, Threadripper 2990wx'in sahip olduğu 32 çekirdeği ve 64 iş parçacığını kaldırabiliyorsa, Intel ile rekabette önemli bir fark oluşacaktır. Ancak yine de, pek çok uygulama şimdilik bu çekirdekleri neden ve nasıl kullanacağını bilmiyor.

Oyunlar

Bahsettiğimiz gibi, bu işlemciler oyun için tasarlanmadı. Modern oyunlarda önemli olan kavram GPU, 32 çekirdekli bu işlemciler size ek olarak büyük bir fayda sunmayacak diyebiliriz. Ancak dizaynı gereği AMD Threadripper yerine Intel Core i9 işlemci oyun içinde daha iyi performans sunacaktır.

Intel Core i9 ile Threadripper işlemcilerinin ayrıntılı özellik tablosunu birlikte incelerseniz, çok sayıda rakam göreceksiniz. Özellikle iş parçacığı konusunda Threadripper, Intel'den daha yüksek miktarlar içermekte. Tabii bu iyi bir şey. Daha fazla çekirdek daha fazla performans demek, ancak burada unutulan bir nokta daha var. Threadripper işlemciler Intel işlemcilere göre çok daha fazla güce ihtiyaç duyuyor.

AMD'nin ve Intel'in en üst düzey işlemcileri, tabii çok güzel ve performanslı donanımlar. Neredeyse kimsenin ihtiyaç duymadığı performansa ve özelliklere sahipler. Ancak yine de, maliyetleri yüksek. AMD'nin maliyetleri de, Intel'e göre üst segmentte daha yüksek. Bu yüzden oyun amaçlı alacağınız işlemcide I9-9900K tercih etmek biraz daha makul gibi gözüküyor. Eğer bu işlemcileri iş için alıyorsanız da AMD bu noktada bir adım önde gözüküyor.