Intel, Core Ultra 200V işlemcilerini tanıttı. Yeni işlemciler, yüksek performans ve gelişmiş GPU özellikleri sunuyor. Piyasaya çıkış tarihi: 24 Eylül.

Intel, yeni Core Ultra 200V dizüstü bilgisayar işlemcilerini tanıttı. Şirket, yeni işlemcilerin Qualcomm Snapdragon X Elite ve AMD Strix Point çiplerine karşı önemli avantajlar sağlayacağını öne sürüyor. Intel’in iddialarına göre, yeni işlemciler “en hızlı CPU çekirdeği,” “dünyanın en iyi yerleşik GPU’su” ve “en iyi yapay zeka performansı” sunacak.

Intel’in Core Ultra 200V serisindeki dizüstü bilgisayarlar 24 Eylül’de piyasaya çıkacak. Intel, oyun performansında da rakiplerini geride bırakacağını belirtiyor. Core Ultra 9 288V işlemcisi, Qualcomm’un en üst düzey X1E-84-100 çipine göre ortalama yüzde 68, AMD HX 370 çipine göre ise yüzde 16 daha yüksek kare hızları sunuyor.

Performans avantajları ve RAM kapasitesi

Intel’in yeni işlemcileri, XeSS upscaling teknolojisi ile entegre GPU performansını artırıyor ve yapay zeka uygulamalarında Qualcomm’dan daha hızlı performans sağlamayı hedefliyor. Ancak, Lunar Lake çiplerinin RAM kapasitesi 32 GB ile sınırlı ve Hyper-Threading teknolojisi bulunmuyor. RAM ve çekirdek ihtiyacı olan kullanıcılar için Intel’in Arrow Lake çipleri 10 Ekim’de piyasaya çıkacak.

Intel’in yeni Lunar Lake işlemcilerinin performansını detaylı olarak değerlendirmek için daha fazla teste ihtiyaç duyulacak. Intel, bu işlemcilerle Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI ve Samsung gibi üreticilerle 80 farklı dizüstü bilgisayar modeli sunmayı planlıyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar ön siparişe açılacak, ancak yazılım güncellemeleri Kasım ayında yapılacak.