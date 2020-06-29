Intel, DCH Grafik Sürücüsü İçin Yeni Güncelleme Yayınladı

Intel, Windows 10 sistemlerde DCH grafik sürücüsü için 27.20.100.8336 sürüm numarasına sahip yeni bir güncelleme yayınladı. Kullanıcıların Intel’in internet sitesinden indirebileceği yeni sürüm, Ring of Elysium (DX 12 Beta) oyunu için hata düzeltmeleri içeriyor.

Nisan 2020’de Intel, birkaç PC oyunu için destek sağlamak dışında OEM kısıtlamasının kilidini açan ilk genel DCH sürücüsünü yayınlamıştı. Şimdiyse şirket, Windows 10 işletim sistemini kullanan bilgisayarlar için DCH grafik sürücüsünün yeni sürümünü yayınladı.

Ayrı veya özel bir ekran kartına ihtiyaç duymadan Intel’in entegre GPU’ları / iGPU'ları ile kullanılmak üzere tasarlanan bu sürücüler, daha çok ‘standart’ oyuncular veya ayrı bir ekran kartı alamayanlar için tasarlanmıştı.

Intel’in yeni DCH sürücüsünün detayları:

27.20.100.8336 sürüm numarasıyla yayınlanan güncellemenin en önemli özelliği, 7. Nesil Intel Core işlemciler ve daha yeni sürümler için Ring of Elysium (DX 12 Beta) oyunu için hata düzeltmeleri içeriyor olması. Şirket, ayrıca Intel Iris Plus veya daha üst seviye grafik kartlarında oyunun daha iyi çalışması için oyunda optimizasyon çalışmaları yapıldığını da belirtiyor.

Kullanıcıların Intel’in internet sitesinden indirebileceği yeni sürüm, önceki sürümlerin uyumlu olduğu çoğu donanımla da uyumlu. Intel tarafından yayınlanan güncelleme detayları şu şekilde:

Desteklenen işletim sistemleri:

Microsoft Windows* 10-64 – Fall Creators Güncellemesi (1709)

Microsoft Windows* 10-64 – Nisan 2018 Güncellemesi (1803)

Microsoft Windows* 10-64 – Ekim 2018 Güncellemesi (1809)

Microsoft Windows* 10-64 – Mayıs 2019 Güncellemesi (1903)

Microsoft Windows* 10-64 – Kasım 2019 Güncellemesi (1909)

Microsoft Windows* 10-64 – Mayıs 2020 Güncellemesi (2004)

Desteklenen işlemci platformları:

6. Nesil Intel Core işlemci ailesi (Önceki adı Skylake)

7. Nesil Intel Core işlemci ailesi (Önceki adı Kaby Lake)

8. Nesil Intel Core işlemci ailesi (Önceki adı Coffee Lake)

9. Nesil Intel Core işlemci ailesi (Önceki adı Coffee Lake-R)

10. Nesil Intel Core işlemci ailesi (Önceki adı Ice Lake)

Intel Hybrid Technology kullanan Intel Core işlemciler (Önceki adı Lakefield)

Amber Lake

Apollo Lake

Gemini Lake

Whiskey Lake

Comet Lake

Yazılım açısından Windows 10 sürüm 1709’u destekleyen en son sürümü indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Hem .zip hem de .exe formatlarında mevcut olan güncelleme için daha kullanıcı dostu olan .exe’yi seçerseniz, paketin tamamı otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenecektir.