Intel, çip üretim işini yeniden yapılandırırken ABD hükümetinden 3 milyar dolar destek aldı ve bağımsız yan kuruluş kurma planlarını açıkladı.

Intel, çip üretimini yeniden yapılandırma kararını duyurdu ve ABD hükümeti tarafından çip üretimi için 3 milyar dolara kadar destek aldı. Şirket mali durumunu iyileştirmeyi ve hisse senedi değerini artırmayı amaçlıyor.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, Intel Foundry adlı yeni bağımsız yan kuruluşun kurulacağını açıkladı. Bu yan kuruluş, kendi yönetim kuruluna sahip olacak ve finansal raporlamalarını bağımsız olarak yapacak. Polonya ve Almanya’daki yeni fabrikaların inşasını iki yıl süreyle erteledi, ancak ABD’deki tesislerin yapımına devam edecek. Altera’daki payının bir kısmını satma ve küresel gayrimenkul portföyünün büyük bir kısmını küçültme planları da bulunuyor.

Intel’in 7 milyar dolar zararını telafi etme stratejisi

Şirket, 2023 yılında çip üretim işinden 7 milyar dolar zarar açıklamış ve 2024’ün ilk çeyreğinde 1.6 milyar dolar zarar etmişti. Ayrıca, 15,000 işçiyi işten çıkarma planı da bulunuyordu. Gelsinger, bu dönüşümün Intel’in geçmişteki büyük değişimlerinden biri olduğunu ve başarılı olacağına inandığını belirtti.

Intel, yeni 18A çip üretim süreciyle zararlarını azaltmayı umuyor. Gelecek yıldan itibaren Microsoft ve Amazon gibi müşteriler için 18A süreciyle çip üretmeye devam edecek.