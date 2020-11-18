Intel, yüzde 50'ye varan güç tasarrufu vadeden yeni tümleşik devre çözümü eASIC N5X'i duyurdu. Yeni Intel eASIC N5X ailesi, FPGA'lara kıyasla ciddi performans artışı da vadediyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Intel, bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi’nde ortaya çıkan Diamond Mesa SOC teknolojisinden faydalanan Intel eASIC Diamond Mesa yapılı ASIC (Uygulamaya Özel Tümleşik Devre) teknolojisini “Intel eASIC N5X” adıyla resmi olarak duyurdu.

Intel’in açıklamalarına göre Intel eASIC N5X, endüstrinin en yeni ve en yetenekli yapılandırılmış ASIC ailesi olarak karşımıza çıkıyor. Şirkete göre yeni ASIC ailesi, hem güç tüketimini azaltıyor hem FPGA'lara (Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri) göre daha yüksek performans sağlıyor hem de muadillerine göre daha hızlı TTM sunuyor.

Intel eASIC N5X, şirketin Intel Agilex FPGA'dan türetilen ve onunla uyumlu sabit işlemci sistemi ve güvenlik özelliklerini kullanan ilk yapılandırılmış ASIC ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Intel eASIC N5X ailesi, güvenlik özellikleri için Intel Agilex FPGA'larda da kullanılan güvenli aygıt yöneticisinden faydalanıyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre Intel eASIC N5X’te çekirdek güç tüketimi, Intel Agilex FPGA aygıtlarına göre %50'ye kadar daha düşük olabiliyor. Bu durum, tasarımcıların ısınma sorunları karşısında elini güçlendirirken aynı termal çözümlerle daha fazla performans sunabilmesinin önünü açıyor.

Intel’in yeni eASIC N5X ailesi; 5G kablosuz baz istasyonları, bulut bilişim çözümleri, depolama, yapay zeka çıktı işleme gibi endüstrinin farklı alanlarında hizmet verecek. Intel, şu an için eASIC N5X hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı.