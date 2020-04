1,25 Milyon TL Ödüllü Next Game Startup Başvurular Başladı

INTEL ESL Gaming Fest kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile bu yıl beşincisi düzenlenecek olan oyun girişimciliği yarışması “Next Game Startup” için başvurular başladı. Yarışmada dereceye giren girişimlere toplamda 1 milyon 250 bin TL değerinde destek sunulacak.

Türkiye'nin en uzun gaming festivali olan INTEL ESL Türkiye Şampiyonası kapsamında düzenlenen oyun girişimciliği yarışması “Next Game Startup” için başvurular başladı. Oyun dünyasında kariyere sahip olmak isteyen girişimciler için harika bir ekosistem sunan organizasyonda, oyun sektöründe yeni istihdam alanları açılması ve yatırımcıların dikkatinin oyun sektörüne çekilmesi hedefleniyor.

Next Game Startup yarışmasında mobil, masaüstü ve konsol platformlarına geliştirilmiş oyunlar değerlendirmeye alınacak. Yarışmaya tamamlanmış, proje halinde veya demo ürünler ile katılmak da mümkün. Projeler; ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek. Son teslim tarihi ise 15 Temmuz.

Next Game Startup yarışmasında mobil, masaüstü ve konsol platformlarında geliştirilmiş oyunlar değerlendirilecek

Gelelim ödüllere. Next Game Startup yarışmasının birincisi 25.000 TL, ikincisi 15.000 TL, üçüncüsü ise 10.000 TL para ödülü kazanacak. Bunun yanı sıra, kendisini ilk üçte bulan projeler Intel, ESL, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ (İzmir Fuar Anonim Şirketi) ve Next In Game tarafından toplamda 200.000 TL üzerinde hizmet desteği kazanacak.

Yarışmada ilk ona giren girişimlere ise Tiplay ve Rollic Games tarafından oFON kapsamında 1 Milyon TL avans fonu sağlanacak. Yine bu ekiplere INTEL ESL Gaming Fest alanında stand hakkı verilecek ve indir.com tarafından SEO desteği sağlanacak. Dahası, katılımcılar fuar alanında girişimlerini Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcılara tanıtma fırsatı bulacaklar.

Yarışmada ilk ona giren girişimlere 1 Milyon TL avans fonu sağlanacak

Bununla birlikte İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından oyun şirketlerine, şirket kuruluşları ve iş birliği ihtiyaçları kapsamında mentorluk desteği sağlanacak. İzQ ise yarışmada ilk üçe giren projelere kendi hizmetlerinden 1 ay ücretsiz yararlanma hakkı tanıyacak.

INTEL ESL Gaming Fest kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Türkiye’nin en önemli ve kapsamlı oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup’ın kazananları, finalistlerin eylül ayında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yapacağı sunumların ardından belirlenecek.