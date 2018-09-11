Gezegenler Arası Yapay Zeka Yarışması'nın Kazananı Duyuruldu

Yapay zeka sadece robotlara nesneleri nasıl hareket ettireceklerini, ya da hastalıklara nasıl daha doğru teşhis koyacaklarını öğretmeye yaramıyor. Kozmologların biraz yardımıyla da olsa, evrenin gizemlerinin çözülmesinde de görev alıyor.

Intel, bugün Gezegenler Arası Yapay Zeka Yarışması'nın kazananlarını duyurdu. Bu yarışma iki aşamadan oluşurken 12 hafta sürmüş; yarışmacılar ise yazılımcılar, öğrenciler ve veri araştırmacılarından oluşup uzayla alakalı problemleri çözmeyle görevlendirilmişti.

Büyük ödül ise Planetary Society (Gezegenler Topluluğu) CEO'su Bill Nye ve aynı topluluğun yönetim kurulu üyesi Robert Picardo ile 3 saatlik bir öğle yemeği. Robert Picardo, aynı zamanda Star Trek filmlerinde de oynamıştı.

İki aşamadan ilkinde katılımcılar; Nye, Picardo ve diğer Yapay Zeka (AI) uzmanlarının içinde yer aldığı bir dizi video izlediler ve sonrasında uzayda AI kullanımı hakkındaki birtakım sorulara cevap verdiler. İkinci turda ise altı hafta boyunca kendi fikirlerini ortaya koymaya çalıştılar.

Intel ve Gezegenler Topluluğu'ndan gelen uzmanlardan oluşan bir panel, bazı temel ölçütlere göre başvuruları değerlendirdi: Katılımcılar Intel'in araçlarını kullanarak "son derece orijinal" fikirleri hayata geçirmeli ve bunun da konuyla alakasız olmaması gerekliydi.

İlk bölümü geçen 5000 katılımcıdan 135'i tekliflerini sunmaya devam etti. Geniş yelpazeye sahip olan konular arasında; Mars'ta tarımsal büyümeyi hızlandırmak için tasarlanmış bir model ve uzay yolculuğu esnasında primatların ve insanların retinalarının nasıl etkilendiğini değerlendiren bir sistem vardı.

Diğerlerinin önüne geçen proje ise, Worcester Politeknik Enstitüsü öğrencisi Rosemarie Day’in oldu. Proje, Dünya'nın zamanla nasıl değiştiğine dair ayrıntılı bir fikir vermek için uydu görüntülerini kullanan bir bilgisayarlı görme sistemi.

Yapay Zeka Tutkusu

Intel'in Yapay Zeka bölümündeki baş mühendis olan Hanlin Tang, bu tarz yarışmaların ortaya koyduğu yeniliklerin ve geliştirmelerin çok önemli olduğunu düşünüyor.

Tang, konu hakkında şöyle konuştu: "İnsanların yapay zekayı yeni alanlarda nasıl uygulayacakları konusunda yaratıcı düşünmelerini sağlıyorlar. Bizim vurguladığımız alanlardan biri de bu içerikleri özgür ve kullanılabilir hale getirmek."

Intel'in konu hakkındaki videosunu (İngilizce) aşağıda bulabilirsiniz: