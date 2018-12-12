Anakarta gömülü olan Intel ekran kartları, yeni geliştirmelerle daha kaliteli hale gelecek.

Intel, önümüzdeki dönemde, genellikle anakartlarda gömülü olarak gelen ekran kartları konusunda biraz daha ciddileşecek gibi görünüyor.

Özellikle oyun için bilgisayar kullanan taraf, ekran kartları konusunda oldukça fazla çeşit ve birçok farklı fiyat aralığı ile arada kalmaktan bir hayli dertli. Genel olarak anakartlarımıza gömülü olan Intel ekran kartları ise eski oyunları bile rahat bir şekilde oynatmayacak kadar kötü durumda. İşte Intel de bu şikayetleri görmüş olacak ki önümüzdeki sene kullanıcılar ile buluşturmayı planladığı "Gen11" isimli seri ekran kartlarını duyurdu.

Intel, görünüşe göre serilerde belli numaraları atlama furyasına katılmış olacak ki, şu an Gen9 serisi ekran kartları kullanımdayken, sıradaki serinin ismini Gen11 olarak belirlemiş. Ancak biz isme takılmadan bizi ilgilendiren kısma geçelim. 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülecek olan ekran kartları, şu anki Intel ekran kartlarına kıyasla en az 3 kat daha güçlü olacak.

Özellikle dizüstü bilgisayarlar ile render yapan ve oyun oynayan kesim için geliştirilen Gen11 serisi ekran kartları, gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanacak. Maalesef ki, firma ekran kartlarının detayları hakkında bilgi vermedi yani tam bilgiler ve performans testleri için hala beklememiz gerekiyor.

Her ne kadar artık çoğu bilgisayarda çift ekran kartı olsa da Intel bu durumu bir nebze de olsa rahatlatarak kullanıcıları bir yükten kurtarmaya çalışıyor. Bu konuda başarılı olabilecek mi yoksa her halükarda ikinci ekran kartlarına mahkum olarak kalacak mıyız hep beraber göreceğiz.