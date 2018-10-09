Intel, dokuzuncu nesil çekirdek işlemcilerini sergilemeye başlıyor. Yapılan açıklamalara göre yeni gelecek olan işlemci, en iyi oyun işlemcisi olacak.

Intel, dün yaptığı etkinlikte yeni nesil masaüstü işlemcilerini ve dokuzuncu nesil çekirdek çiplerini tanıttı. En ilgi çekici açıklamalardan biri, "Dünyadaki en iyi oyun işlemcisi" olarak duyurulan Core i9-9900K işlemci oldu. İşlemcinin sekiz çekirdeği 16 işlem yapabilirken, işlemci hızı olan 3.6 Ghz, 5.0 GHz'ye kadar çıkabiliyor.

Dokuzuncu nesil i5 ve i7 işlemciler de tanıtıldı. i7 9700K 8 çekirdekte 9 işlem yapabilirken 3.6 Ghz olarak geliyor, ancak 4.9 GHZ'ye çıkabiliyor. Diğer yandan i5 9600K 6 işlem yapabilen 6 çekirdeğe sahip, 3.7 GHz'den 4.6 GHz'ye çıkabiliyor.

Çipler alıştığımız 14nm üzerine inşa edilmişler, zaten Intel yeni 10nm Cannon Lake çiplerini 2019'a ertelemişti.

Intel'in sergilediği ürün, Meltdown Variant 3 ve L1 Terminal Hatası problemlerinin çözümleriyle beraber geliyor.

Ağır kullanıcılar için de Core-X serisi işlemcilerin en son serisi tanıtıldı. 14nm üzerinde kurulmuş Core i7 X-Series, Core i9 X-Series ve Core i0 Extreme yeni işlemciler oldu. Bu cihazlar, 36 işlem yapabilme kapasitesine sahip 18 çekirdekle geliyorlar.

İşlemcilerin dağıtımına 19 Ekim'de başlanacak. Fiyatlar konusunda ise Intel, öyle çok da pahalı bir politika gütmeyeceklerini açıkladı. Corei9 488 dolara, i5-9600K da 262 dolara alıcılarını bekleyecek.