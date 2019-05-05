Intel'in açık kaynak kodlu Linux grafik sürücü desteği, 11. nesil dağıtım için hazır hâlde.

Yıllardır adını işlemcilerle duyduğumuz ABD merkezli teknoloji devi şirket Intel'in yeni işlemci serisi Ice Lake'in, Intel'in üreteceği ilk 10 nm mimarili işlemci olması bekleniyor. 2019'un son çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen yepyeni ve daha önce eşi benzeri görülmemiş performanslara sahip işlemciler için bir iyi haber de Linux tarafından geldi.

Vulkan veya OpenGL sürücüler ile 11. nesil donanımlar çalıştırılmak istendiğinde karşımıza 11. neslin tam olarak desteklenmediği, bu doğrultuda düşük performans ve stabilite sorunlarıyla karşılaşılabileceğini söyleyen bir yazı çıkıyordu. Dağıtıma geçirilen güncellemeden sonra ise bu uyarının tamamen ortadan kalktığı belirtiliyor.

Güncelleme notlarında artık 11. nesil sürücülerin tam performansta çalıştığı ve tamamen desteklendiği ibaresi yer alıyor. Yapılan güncelleme ile resmi desteğe kavuşan 11. nesil sürücüler artık Linux dağıtımlarında varsayılan olarak bulunacak. Intel'in 10 nm işlemci stoklarını 2019 yılı içerisinde büyüteceği de gelen bilgiler arasında.