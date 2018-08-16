Twitter üzerinden bir video yayınlayan Intel, şirketin ilk harici grafik kartının 2020 yılında tanıtılacağını duyurdu. Intel'e göre bu yalnızca bir başlangıç olacak.

Günümüzde grafik kartı denince akla ilk gelen şirketler Nvidia ve AMD oluyor. Aslına bakılırsa bu durum çok da tuhaf değil. Nvidia, GeForce GTX serisi grafik kartları ile, AMD ise Radeon serisi grafik kartları ile oyunculara, bekledikleri grafik performansını sunuyor. Ancak bu durum yakında değişebilir.

İşlemci piyasasının hakimi konumunda bulunan Intel’in harici grafik kartı piyasasına giriş yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Söylentilere göre şirket, ilk harici grafik kartını 2020 yılında oyuncular ile buluşturacak. Intel, söylentilere onaylar şekilde Intel Graphics’in Twitter hesabı üzerinden bir video yayınladı ve grafik kartlarının 2020 yılında geleceğini doğruladı.

Intel’in grafik alanında gerçekleştirdiği başarıları başlıklar halinde aktaran video, son olarak harici Intel grafik kartının 2020 yılında tanıtılacağını belirtiyor. Video, çarpıcı bir son ile bunun yalnızca bir başlangıç olacağını belirterek sonlanıyor. Söz konusu video, Intel grafik kartlarını görmek için sabırsızlanan kişileri daha da heyecanlandırabilir.

Grafik kartı pazarında yeni bir marka görecek olmak heyecanlandırıcı olsa da videonun etkisine fazla kapılmamak gerekiyor. Nvidia’nın 20 Ağustos’ta gerçekleştireceği etkinlik ile gerçek bir performans canavarı olacak RTX 2080 grafik kartını tanıtması bekleniyor. Ayrıca AMD’nin de 2019 yılında 7nm süreci ile üretilen grafik kartlarını tanıtması bekleniyor. Dolayısı ile Intel’ın grafik pazarındaki işi kesinlikle kolay olmayacak.