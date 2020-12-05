Intel 3.Nesil Xeon Ice Lake-SP, Geekbench'te Ortaya Çıktı

Intel'in, AMD'nin 7 nm EPYC Milan işlemcileriyle rekabete girecek sunucu yongası 3. nesil Xeon Ice Lake-SP, Geekbench'te ortaya çıktı. Buna göre Intel'in yeni CPU'sunda 36 çekirdek ve 72 iş parçacığı bulunuyor.

İşlemci denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Intel'in 10 nm sunucu yongası Ice Lake-SP ailesinin yeni üyesi 3. nesil Xeon işlemci, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.

İsmiyle müsemma bir Twitter kullanıcısı olan Leakbench (@leakbench), Intel'in bu yeni sunucu yongasını Geekbench'te ortaya çıkardı. Peki, Intel'in bu yeni yongasının ortaya çıkan özellikleri ne oldu?

Intel 3. nesil Xeon Ice Lake-SP CPU, Geekbench'te ortaya çıktı

Intel'in Geekbench'te ortaya çıkan bu CPU'su, önümüzdeki sene çıkış yapacak olan Ice Lake-SP serisi işlemcilerinin bir parçası. Daha önce 14 çekirdek, 28 iş parçacığı ve 32 çekirdek, 64 iş parçacığına sahip varyantları ortaya çıkmıştı. Bu yongada ise hem çekirdek hem de iş parçacığı sayısında artış görülüyor.

Intel'in 10 nm Willow çekirdek mimarisinin kullanıldığı Ice Lake-SP Xeon CPU'da 36 çekirdek ve 72 iş parçacığı bulunuyor. Temel saat hızı 3,60 GHz olan yongada 54 MB L3 ön belleği ve 45 MB L2 ön belleği bulunuyor. Yonga, iki adet LGA 4189 soketi bulunan ASUS Y4R-A1-ASUS-G1 platformunda test edildi, dolayısıyla iki adet yongayı destekliyordu.

Yonganın test edildiği platformun çift soketi bulunması sebebiyle Geekbench test sonucunda 72 çekirdek ve 144 iş parçacığı görülüyor. Puan kısmına baktığımızda tek çekirdekte 946 puan, çoklu çekirdekte ise 35.812 puan aldığı görülüyor. Ancak Wccftech'te yer alan habere göre bunlar, işlemcinin tam performansını yansıtmıyor. Bunun sebebinin ise 'boost clock'un test sırasında normal bir şekilde çalışmaması gösteriliyor.

Intel'ın Ice Lake-SP serisi, direkt olarak AMD'nin 7 nm EPYC Milan serisiyle bir rekabet içerisine girecek. AMD'nin bu işlemcisinde 7 nm Zen 3 çekirdek mimarisi kullanılacak ki bu da IPC'de %19'luk artış sağlayacak.