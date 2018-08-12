Intel'in 9. Nesil İşlemcileri 1 Ekim'de Tanıtılacak

Intel'in 9. nesil işlemci serisi 1 Ekim'de tanıtılacak. 10nm üretim sürecine sahip işlemciler için gösterilen tarih ise 2019.

Intel'in 9. nesil işlemcilerinin önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacağı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre şirketin 10nm Cannon Lake serisi işlemcileri 2019 yılına ertelendi. Bu yılın Ekim ayında yapılacak olan güncelleme ise mevcut 14nm üretim teknolojisinde küçük iyileştirmeler sunacak. Bu küçük iyileştirmelerle piyasaya sürülecek olan 9. nesil Intel işlemciler; ilk olarak i9, i7 ve i5 modellerine sahip olacak.

Intel'in 9. nesil işlemci serisinin amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz Core i9-9900K, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak. Sızdırılan bilgilere göre serinin en üstünde yer alacak olan işlemci, 16 MB L3 önbellek ve Intel'in UHD 620 grafik işlemcisiyle gelecek. Buna ek olarak Intel'in 9. nesil Core i7 işlemcisi 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı ile gelecek. Şu anki i7 modellerinde ise 6 çekirdek bulunuyor. 9. nesil Core i5 işlemci ise 6 çekirdek ve 6 iş parçacığına sahip olacak.

Intel'in yıllardır sürdürdüğü plan doğrultusunda yeni nesil işlemciler, ilk olarak kilidi açılmış yani overclock yapmaya uygun olarak piyasaya sürülecek. Diğer modelleri ise önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkacak. Şu an için elimize ulaşan son bilgiler, Intel'in 9. nesil işlemci serisinin ilk etabını 1 Ekim'de piyasaya süreceği yönünde.