Intel'in Arctic Sound Grafik Kartıyla İlgili Bilinenler

Uzun zamandır grafik kartı piyasasında olmayan Intel, 2020'de AMD ve Nvidia'ya rakip olabilecek bir grafik kartı üzerinde çalışıyor.

Intel son 2 yıldır, en son 1998’de sunduğu Intel740’dan sonraki ilk grafik kartını çıkarmak için çalışıyor. GPU’nun ve potansiyel performansının arkasındaki teknolojiyi henüz bilmiyoruz fakat zaman geçtikçe daha fazla detay gün ışığına çıkacaktır. AMD ve Nvidia ile yarışabilecek bir teknolojiye sahip olursa, bu yüzyılda grafik kartı endüstrisindeki en önemli olay olur.

Şu ana kadar yeni grafik kartı ile ilgili bilinenler

Fiyatı ve Kullanılabilirliği

Intel’in yeni çıkaracağı bu grafik kartının fiyatıyla ilgili, pazarda hangi kesimi hedef alacağıyla ilgili veya ne kadar geniş bir kitleye oynayacağıyla ilgili net haberler yok henüz.

Intel, yeni grafik kartını 2020’de piyasaya sürecek, artık 2018’in sonlarında olduğumuz için yeni grafik kartını görebilmek için 2 yıldan daha az bir süremiz var, tabii, grafik kartıyla ilgili teknik sorunlarla karşılaşmazsa.

Intel’in bu ay içerisinde bir konferans yapılacağı duyuruldu, insanlar yeni grafik kartıyla ilgili olabilir mi diye düşünürken Intel tarafından konferansın yeni grafik kartıyla ilgili olmadığı açıklandı. Konferans olmasa bile 2019 yılında yeni kartla ilgili daha fazla bilgi açığa çıkacaktır.

Mimarisi ve Performansı

Intel, üstünde çalıştıkları grafik kartının duyurusunu yaptı ve duyuruda açıkça grafik kartı için çok yoğun çalıştıklarını belirtti. Kartın isminin, Intel’in 12.nesil grafik mimarisi olan ‘Arctic Sound’dan alacağı söyleniyor.

Şu noktadan bakıldığında Intel, AMD ve Nvidia ile yarışabilmek istiyor. Yanii, Arctic Sound’un, diğer iki firmanın 2020’de çıkaracağı modellerle yarışabileceğini varsayabiliriz, ancak şu ana kadar net bilgiler olmadığını da unutmamak lazım.

AMD Çalışanlarından Yardım Aldı

Intel, 20 yıldır güçlü bir grafik kartı çıkarmıyor. Kendisini işlemci üzerine geliştirdi ve bu modern grafik kartı yarışında Intel’i çok gerilere attı. Şirket, iyi bir grafik mimarisi olan iyi bir grafik kartı için, sektördeki uzmanlardan yardım aldı, özellikle Raja Kadouri’den. Raja, AMD’de çalışıyor.

Intel’in AMD’den aldığı bir diğer isim ise eski bir AMD çalışanı Chirs Hook. Chris, AMD’de Global Ürün Pazarlama Müdürüydü.