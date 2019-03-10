Intel Drone Şefi: "Uçan Arabalar, Hayatımıza Girmeye Yakın"

Teknoloji devi Intel'in drone departmanının şefi Anil Nanduri, uçan arabalar ve drone sektörünün geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli yönetici, arabaları uçurmanın şehirlerin altlarında konumlandırılacak tünellerden daha az maliyetli olduğunu söyledi.

Günlük hayatımızın en büyük sorunlarından biri olan trafiğe teknolojinin sağladığı imkânlar dâhilinde çözüm üretmek için ortaya atılan birçok proje bulunuyor. Elon Musk'ın trafiği şehirlerin altına taşıma projesinin yanı sıra, diğer şirketler de ilginç projeler üretmeye devam ediyor. Intel'in drone departmanının şefi Anil Nanduri; çözümün yer altında değil, havada olduğunu söylüyor.

ABD merkezli medya ve teknoloji sitesi CNET'ten Stephen Shankland'e bir röportaj veren Anil Nanduri, günümüz teknolojisinden uçan arabalara kadar birçok konuda açıklama yaptı. Gelin bu ilginç röportajdan derlediğimiz kesitlere birlikte göz atalım.

Önümüzdeki 5 yıl içinde uçan arabaların hayatımıza gireceğine inanıyor musunuz?

Anil Nanduri: Kesinlikle. Geniş kapsamda olmasa da arabaların gökyüzüne yükseldiğine şahit olacağız.

Peki, 10 yıllık süreçteki beklentiniz nedir?

Anil Nanduri: Muhtemelen bundan 10 yıl sonra, hava taksileri görmeye başlayacağız. Bunun için çalışıyoruz. Trafik giderek daha kalabalık bir hal alıyor. Teknolojinin bunu çözebileceğinin farkına varmalıyız.

Normal hızda giden araçlarda bile kazalar olabiliyor. Uçan otomobillerde yerçekimi büyük bir dezavantaj. Bunun üstesinden nasıl geleceksiniz?

Anil Nanduri: Uçan arabaların getirdiği avantajlar, engellerin önüne geçecek. Trafikte kaybettiğiniz vakti size geri vermeleri durumunda birçok şey yapabilirsiniz. Bu araçlar elbette güvenli olmak zorundalar. İlk zamanlarda yalnızca risk almayı sevenler kullansa da ilerleyen zamanlarda daha fazla insan bu araçlarla konfora kavuşacak.

Bildiğiniz gibi Elon Musk, Los Angeles ve Las Vegas'ın trafiğini yerin altına taşımak istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Anil Nanduri: Çok basit. Bu bir maliyet. Otomobilleri uçurmak, fiziksel altyapıyı değiştirmekten çok daha az maliyetli. Bu durum 5G ve fiber altyapı arasındaki duruma benzetilebilir. Maliyetli altyapı çalışmaları yapmadan da hızlı iletişime ulaşılabiliyor.

Dronelar ile kargo taşımacılığı hakkında da fikirlerini açıklayan Anil Nanduri; yakın zamanda evlerimizin çatılarına drone iniş pistlerinin yapılacağını, aynı zamanda her evin bir drone posta kutusuna sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

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