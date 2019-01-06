AMD, Yeni 12 nm Zen+ Mimarili Laptop İşlemcilerini Tanıttı

AMD ve Intel, işlemci pazarında birbirleriyle sıkı rekabet halindeler. Şimdilik işler 12 nm mimarisi ile AMD lehine dönmüş gibi görünüyor. AMD'nin yeni işlemcilerine haberimizden göz atabilirsiniz.

AMD firması birkaç senedir Ryzen işlemci üretimleri ile sınırları zorlayarak, bu sahada kendini yenilmez olarak gören Intel’e meydan okuyor. CES 2019 fuarında Intel’in 14 nm teknolojili işlemcilerine rakip olarak, ikinci nesil 12 nm Ryzen işlemcilerini ortaya koyuyor.

AMD yeni 12 nm teknolojisini ve Zen+ mimarisini, 15W U serisi ve 30W H serisi olan Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 işlemcilerinde kullanacak.

Daha güçlü olan H serisinde yeni işlemcileri duyacağız, bunlar:

Ryzen 7 3750H 4 gerçek 8 sanal çekirdekli olan işlemci 2.3 GHz’den 4.0 Ghz’e çıkabiliyor.

Ryzen 5 3550H’de yine Ryzen 7 gibi 4 gerçek 8 sanal çekirdek bulunuyor ve işlemci hızı 2.1 GHz’den 3.7 GHz’e çıkabiliyor.

Daha zayıf olan 15W U serisinde ise; H serisi ile neredeyse aynı özelliklere sahip olan ancak ismi ve çektiği güçleri farklı olan Ryzen 7 3700U ve Ryzen 5 3500U serileri var. Ryzen 3 serisinde ise Ryzen 3 3300U’da 4 gerçek 4 sanal çekirdek bulunuyor. İşlemci hızı 2.1 GHz’den 3.5 GHz’e çıkabiliyor.

12 nm mimarisine uymayan tek işlemci olan Ryzen 3 3200U 14 nm mimarisi ile üretiliyor. 2 gerçek 4 sanal çekirdek bulunan işlemcide tek çekirdek hızı 2.6 GHz’den 3.5 GHz’e çıkabiliyor.