Intel'in Hisse Fiyatlarında Büyük Değer Kaybı Yaşandı

Intel'in hisse fiyatlarında, perşembe günü 2018 yılının son çeyrek rakamlarının açıklanmasının hemen ardından büyük bir düşüş yaşandı. Hisse fiyatları bir sonraki gün yükselişe geçse de yaşanan değer kaybı dikkat çekti.

Intel'in 2018 yılı performansı oldukça iyi görünüyordu fakat yatırımcılar bu performansa rağmen 2019 yılında teknoloji devine yatırım yapıp yapmama konusunda şüpheliydiler. Perşembe günü 2018'in son çeyrek verilerinin açıklanmasından hemen sonra yaşanan düşüş, yatırımcıların şüphelerinde haklı olduklarını ortaya koydu.

Rakamları detaylı olarak incelemeden önce, şirket hakkında bir süredir çıkan haberlerin zaman içinde hisse fiyatlarına yansıdığını ve Intel'in hisse senedi fiyatlarının bir süredir düşüş eğiliminde olduğunu belirtelim.

2018 yılı birçok teknoloji şirketi için iyi geçen bir yıl oldu. Intel, Nvidia ve AMD gibi sektör devleri, oldukça başarılı günler geçirdiler. Yatırımcılar, yatırımlarını yönetirken birçok parametreyi göz önünde bulunduruyorlar. Bu yüzden şirketlerin performansları iyi olsa da yaşanan siyasi gelişmeler, yatırımları etkileyebiliyor. ABD hükûmetinin kapanması, ABD ve Çin arasında yaşananlar, ortaya çıkan bu tablonun sebepleri arasında gösterilebilir.

Intel'in açıkladığı rakamları inceleyecek olursak 2017'nin 4. çeyreğinde 17.1 milyar dolar olan gelirin, 2018'in son çeyreğinde 18.7 milyar dolara yükseldiği görülüyor. İşletme kârının da aynı zaman diliminde 6,2 milyar dolara yükseldiği görülüyor. Verilerde IOTG ismiyle şirketin IoT (nesnelerin interneti) alanındaki satışlar, NSG ismiyle bellek alanındaki satışlar ve PSG ismiyle de programlanabilir çözümler alanındaki satışlar gösteriliyor.

Şirketin son çeyrek rakamlarında, 2017 yılının aynı dönem verilerine göre yaşanan büyüme göze çarpıyor. Bu raporun açıklanmasından hemen sonra şirketin hisse fiyatlarında düşüş yaşanmasının sebebi ise şirketin Genel Müdür Yardımcısı Bob Swan'ın yaptığı açıklamalardı. Bob Swan, raporu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"18.7 milyar dolarlık son çeyrek gelirimiz %9 arttı fakat modem taleplerinde önemli ölçüde düşüş var. Çin'de genel büyüme rakamlarında beklemediğimiz bir düşüş yaşanıyor. Şu an zayıflatıcı bir fiyatlandırma ortamı içindeyiz."

Intel, 2019 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar 14 nm'de üretim kısıtlamaları ile çalışacak. Daha önce açıklanan bir rapora göre birim sevkiyatlarda %2'lik bir düşüş yaşanmıştı. Swan'a göre bu düşüşün sebebi AMD'nin artan pazar payından ziyade Intel'in üretim kısıtlamaları. Şirketin 2019 yılı performansı şimdiden büyük merak konusu. 10 nm ve 7 nm çiplerin durumunu da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.