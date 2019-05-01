Intel'in İşlemci Model İsimleri Yeni Bir Seriye Dönüşecek

Söylentiye göre Intel'in 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin model isimlerine ekstra bir rakam eklenebilir.

En son 9. nesil işlemcilerini piyasaya süren Intel, 9000 serisi olarak da bilinen işlemci sınıfını dört basamaklı sayılar ile isimlendiriliyordu. Üç basamaklı model isimlerinden dört basamağa geçişi 2. nesil işlemci serisi ile gerçekleştiren Intel, uzun süredir dört basamaklı sayılar ile isimlendirme yapıyordu. Fakat Intel için dört basamaklı sayılar artık tükenmiş durumda. Bu AMD için şimdilik endişelenecek bir durum değil, çünkü AMD'nin yakında çıkacak 3. nesil işlemcileri, Ryzen 3000 serisi olarak adlandırılacak.

TUM_APISAK adlı Twitter kullanıcısının 3DMark veritabanından sızdırdığı bilgiye göre yeni işlemcilerden birinin adı "Core i5-10210U" olacak.

Bunun yanı sıra bazı başka kaynaklardan da bunu doğrulayan yönde bilgiler gün yüzüne çıktı. PC Gamer adlı web sitesinin haberine göre tüm bu sızıntılar ışığında Comet Lake işlemcilerin isimlendirmeleri için bazı tahminler şu şekilde:

Core i7-10710U—6C/12T, 1.1GHz to 3.8GHz (4.6GHz single-core boost), 15W TDP

Core i7-10510U—4C/8T, 1.8GHz to 4.3GHz (4.9GHz single-core boost), 15W TDP

Core i5-10210U—4C/8T, 1.6GHz to 3.9GHz (4.2GHz single-core boost), 15W TDP

Core i3-10110U—2C/4T, 2.1GHz to 3.7GHz (4.1GHz single-core boost), 15W TDP

Bu tahminler, ultra düşük güçlü mobil işlemciler için. Yani Comet Lake-U serisi. PC Gamer'a göre daha fazla çekirdek ve saat hızlarına sahip olacak masaüstü işlemciler (Comet Lake-S) için daha uzun model isimleri olacağı öngörülüyor. Extreme Edition işlemcinin alacağı isim ise şu şekilde olabilir: Core i9-10980XE. Ya da Core i10-10980XE...

Bu isimler oldukça kafa karıştırıcı görünse bile Intel, beş basamaklı isimlendirme sayesinde dört basamaklı serilerde olduğu gibi uzun bir dönem isim arayışına girmek zorunda kalmayabilir.