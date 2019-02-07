Önümüzdeki haftalarda 3 İngiltere Premier League ekibi Liverpool, Manchester City ve Arsenal, Intel’in yeni TrueView 5K, 360 derece 3D aksiyon kamerasını kullanmaya başlayacak.

Dünyanın en popüler ligi İngiltere Premiere Ligi'dir. Her ne kadar son yıllarda kupa kazanma konusunda İspanyol kulüpleri İngiliz kulüplerini geride bıraksa da, rakamlara göre en popüler lig hala İngiltere’de.

Artık Premiere Lig yayınlarında pozisyon tekrarları, bilgisayar oyunlarındaki gibi 360 derece olarak görüntülenebilecek.

Intel’den yapılan açıklamaya göre, firmanın yeni TrueView teknolojisi EPL’nin en önemli takımlarından üçü olan Liverpool, Arsenal ve Manchester City tarafından kullanılmaya başlayacak. Böylelikle pozisyonlar, bilgisayar yardımıyla 3 boyutlu olarak 360 derece açıyla tekrar izlenebilecek. Tüketici medya davranışlarının ve beklentilerinin değiştiğini söyleyen firma, bu durumu yeni teknolojilerin medya kanallarında kullanılması için bir fırsat olarak görüyor. Intel’in Sporlar bölümü Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür James Carwana, bu sistemlerin dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara daha önce hiç yaşamadıkları bir deneyim sunduğunu söylüyor.

Arsenal’i bu kararı almaya iten, takımın dünya çapındaki taraftarları oldu. Arsenal yöneticilerinden Peter Silverstone yaptığı açıklamada, stadyuma yerleştirilen 38 kamera sayesinde dünya çapındaki taraftarlarının kendilerini maçın bir parçası gibi hissedeceğini söylüyor. Ayrıca bu teknoloji sayesinde kulübün medya kanalları ve sosyal medya hesapları için yeni içerikler üretmeyi planlıyorlar.

Intel, benzer bir teknolojiyi NFL ve Major League Baseball için kullanıyor. Yani bu daha önce denenmiş bir uygulama. ABD’li spor seyircilerinin alışkın olduğu bu teknoloji şimdi futbola da sıçrıyor.

Her şey yolunda gider ve EPL’in yayıncıları da bu teknolojinin kullanılmasına izin verirse, Arsenal 10 Mart’taki Manchester United maçında yeni teknolojiyi ilk kez kullanacak.