İşlemci fiyatlarının artmasıyla birlikte Intel işlemcileri perakende mağazalarda bulmak gittikçe zorlaşıyor.

Intel, yılın ikinci yarısında işlemci temin etmesinin zorlaşacağını daha önceden ima etmişti ve görünüşe göre kısıtlamalar yaşanmaya başlamış durumda.

Temmuz ayında gerçekleşen ikinci çeyrek konferans konuşmasında CEO Robert Swan, "Yenilenen beklentilerimizi karşılamak için arz fizibilitesinde talep sinyalleri görüyoruz. İkinci yarıda yaşayacağımız en büyük sorun ek talebi karşılamak olacak. Satışlarımızın artışını engellememek için müşterilerimiz ve üretim tesislerimiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" demişti.

Şu anda 8. jenerasyon masaüstü işlemcilerin fiyatlarında artış gözlenmekte. Bu artış öncelikli olarak daha ucuz olan işlemcileri etkilemeye meyilli gibi görünüyor; nitekim K sınıfı işlemciler bu artıştan pek fazla etkilenmemekte. Intel'in böyle bir adım atması ise oldukça mantıklı. Talebin karşılanmasında sorun yaşanması, üretilebilen en pahalı işlemcilerin satılması yoluyla parça başına karın maksimize edilebileceği anlamına geliyor. Bu durum, dolaylı da olsa Intel'in 14 nm getirilerinin gayet iyi olduğunu gösteriyor.

Burada devreye giren çeşitli faktörler mevcut. Intel'in H310 yonga setleri bu yılın başlarında 14nm olarak lanse edildikten sonra tükendi (önceki işlemciler 22nm olarak üretilmişti). İşlemci üretiminde 14nm'ye geçiş yapmak, Intel'in CPU dışındaki donanımını daha eski işlem düğümlerine taşımak ve fabrika verimini yüksek tutmak için uyguladığı standart bir strateji; ancak bu da 10nm'lik işlemcilerin gecikmesi nedeniyle üretim tarafında daha fazla baskı yaratabilir.

Intel'e göre bu gecikmeler yalnızca ürüne yönelik talebin artmasından kaynaklanıyor. Şirket, 2017 finansal yılında yayınladığı Temmuz 2018 raporunda gelir beklentilerini 4,5 milyar dolar artırmıştı. Ancak unutmamak gerekir ki Intel'in planları arasında 10nm işlemcileri şu an tam gaz üretiyor olmak vardı. Ne yazık ki mevcut durumda 10nm'lik işlemciler 2019'un sonuna kadar temin edilemeyecek. Bunun için yapılabilecek hiçbir şey yok. Yeni işlemcilerin üretimi için tüm üretim alanının yeni işlemcilere ayrılması gerekiyor ve bunun için gereken araçları getirip kurmak aylar sürüyor. Bu durum, 10nm'lik işlemcilerin temininde devam eden gecikmeyle beraber Intel'in üretim planlarının dallanıp budaklanması anlamına geliyor.

Yol haritalarının 3-5 yıl önceden çizildiği durumlarda yolunu kaybetmenin kötü tarafı bu. Bu eksikliğin zincirde yarattığı etkileri ortadan kaldırmanın da bir yolu mevcut değil. 10nm'lik işlemcilerin gecikmesi EUV dağıtımını zora sokuyor. Bu durum aynı zamanda Intel'in şimdiye kadar 10nm'lik işlemcilere tahsis edilmiş olması gereken ancak hala 14nm'lik işlemcilerin üretimine devam eden tesisleri üzerinde de ekstra baskı oluşuyor.

Pratik kullanılabilirlik, resmi önerilen satış fiyatı açıklamalarından daha önemli bir şey ve zamanı geldiğinde, 9. nesil lansmanını bu perspektiften inceleyeceğiz. Intel’in tedarik konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle perakende kanalında satışlarını kısa bir süreliğine AMD’ye kaptırması ihtimali var. Ancak Intel, nakit akışını korumak için en kârlı siparişlere ve müşterilere öncelik verecektir. Bu yıl 70 milyar dolarlık bir satış bekleyen Intel, hedefine ulaşmakta biraz zorlanabilir.