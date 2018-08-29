Intel, dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere 6 farklı 8. nesil işlemcisini görücüye çıkartıyor. Gelen ilk detaylara göre bu işlemciler, bir önceki nesil işlemcileri çöpe attıracak kadar yüksek performans sağlayamıyorlar. Peki yeni işlemcilerin en önemli farkları neler?

Intel, en büyük rakibinin Qualcomm olduğu işlemciler pazarındaki bilgisayar işlemcileri üretimi konusunda hala en büyük şirket. Firmanın efsaneleşen i serisi işlemcileri tekrar yenilendiler.

Yeni işlemciler, Intel’in U ve Y serisi mobil yongalarının bir parçası oldular. U tipi 15W yongalar yaygın dizüstü bilgisayarlarda, Y tipi 5W yongalar ise nispeten hafif, ince ve daha taşınabilir bilgisayarlarda kullanılıyorlar. U serisini Whiskey Lake, Y serisini ise Amber Lake olarak biliyoruz.

8. nesil Intel işlemci ailesinden yüksek oranda bir performans artışı beklemek doğru olmaz. Giderek kafa karıştıtıcı bir aile olan bu seri, her geçen yıl çeşitleniyor. Intel bu nedenle yeni işlemcilerinin performansını bir önceki nesille karşılaştırmak yerine, 5 yaşından daha eski işlemcileriyle karşılaştırdı. Sonuçlara göre yeni Whisky Lake (U Serisi) bilgisayarlar, 2013 yılında üretilmiş olan babalarından 2.9 kat daha hızlılar.

Geçtiğimiz yıl üretilen en yüksek Whiskey Lake işlemcisi i7-8650U, 4.2 gHz hızındaydı. Son üretilen en yüksek Whiskey Lake işlemci i7-8565U ise 4.6 gHz hıza yükseldi. Bu sınırlı yükselişin nedeni, Intel’in işlemci hızına değil bağlantı kalitesini geliştirmeye yönelmesinden kaynaklanıyor.

Yeni Whiskey Lake yongaları, Wi-Fi konusunda 802.11ac 2×2 standardını destekliyor. Wi-Fi hızının önceki seriye göre daha da arttığı belirtiliyor. Intel’in önemli bir güncelleme yapmadığı mobil işlemci ailesinin, bu yıl sonuna doğru yeni PC’lerde sunulması bekleniyor.

Daha iyi bir Intel işlemcisi için, önümüzdeki yıl göreceğimiz 10 nanometrelik mimariye sahip Intel Cannon Lake serisini beklemek gerekecek.